Oranje Leeuwinnen putten ondanks enkele missers vertrouwen uit ‘spookduel’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 22:45 • Yvo van Dorst • Laatste update: 23:34

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond gerevancheerd voor de oefennederlaag van vrijdagavond tegen Engeland. Het team van coach Mark Parsons won de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met vrij overtuigende cijfers: 3-0. In de Grolsch Veste maakten Jill Roord, Aniek Nouwen en Lineth Beerensteyn de doelpunten. Met de overwinning nemen de Leeuwinnen de koppositie in poule C over van IJsland. De KNVB besloot eerder de wedstrijd tegen Wit-Rusland te boycotten vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne, maar mede door het aandringen van de UEFA kwam de bond later op deze beslissing terug.

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Engeland begon Vivianne Miedema tegen Wit-Rusland wel in de basis. De topscorer aller tijden kreeg daarmee de voorkeur boven Beerensteyn. Daniëlle van de Donk begon net als vrijdagavond ook tegen Wit-Rusland als wissel. Ze is nog herstellende van een voetblessure, maar aanvallende middenvelder van Olympique Lyon viel kon in het tweede bedrijf wel minuten maken. De wedstrijd tegen Wit-Rusland werd gespeeld zonder publiek, volksliederen en interviews om een signaal af te geven naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.

In de eerste helft was het voornamelijk Nederland dat de boventoon voerde. Het al uitgeschakelde Wit-Rusland creëerde weinig dreiging, terwijl Oranje in de openingsfase erg effeciënt was. Roord schoof na goed voorbereidend werk van Lieke Martens van dichtbij binnen en verzorgde de 1-0. De Leeuwinnen kregen daarna veel kansen, al kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer. Het ontbrak onder meer bij Miedema aanscherpte en nauwkeurigheid in de afronding.

In de tweede helft wist Nouwen eindelijk het verlossende tweede doelpunt te maken. Na een uur spelen kopte de verdediger een vrije trap van Sherida Spitse over de keeper van Wit-Rusland heen. Na de tweede goal voetbalden de Leeuwinnen duidelijk vrijer en uiteindelijk vond Oranje nog de derde goal. Na een subtiele steekpass van Martens bleef Beerensteyn rustig en bepaalde ze vijf minuten voor tijd de eindstand op 3-0.