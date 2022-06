Alfred Schreuder reageert bij Ziggo met glimlach op vraag over transfers

Dinsdag, 28 juni 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Alfred Schreuder kan voorlopig nog geen informatie over eventuele transfers prijsgeven. Na afloop van het gewonnen oefenduel met het Duitse SV Meppen (3-0) reageert de trainer van Ajax enigszins ontwijkend op vragen over inkomende en uitgaande transfers voor de camera van Ziggo Sport. “Ik weet niet hoe de situatie exact is. Als ik meer had geweten, dan zou ik dat niet vertellen”, lacht Schreuder.

Verslaggever Bas van Veenendaal legt de oefenmeester het vuur aan de schenen, maar hij slaagt er niet in om de stoïcijnse Schreuder aan het wankelen te brengen. “Of het een lastige tijd gezien alle geruchten en het getouwtrek om spelers? Het is maar net hoe je ernaar kijkt”, reageert de keuzeheer. “Ik vind het niet lastig, hoor. Ik vind het juist een uitdaging, maar je moet wel het gevoel hebben dat je de juiste kant op gaat.”

“Er wordt natuurlijk veel geschreven en er zijn veel geruchten. Ik weet natuurlijk niet overal de details van. Ik weet niet de situatie exact is. Maar als ik meer had geweten, dan zou ik dat ook niet verteld hebben.” Van Veenendaal haakt meteen in en vraagt zich af waarom Schreuder niets zou vertellen. De trainer reageert met een glimlach. “Waarom zou ik iets moeten vertellen? Ik zou het kunnen vertellen als ik het zou weten... Nou kijk, er speelt natuurlijk wel wat. Op dit moment is er echter niets concreet en dat is de waarheid.”

Ook op het gebied van inkomende transfers kan Schreuder na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd nog geen nieuwe informatie verschaffen. “Bergwijn is nog niet rond, dus daar moeten we ook gewoon rustig op wachten. Ik wil me vooral focussen op de spelers die ik wel heb.” Naast Bergwijn hoopt Ajax ook tot een akkoord met RB Leipzig te komen over Brian Brobbey. Verder houden de Amsterdammers volgens de Duitse tak van Sky Sports eveneens de ontwikkelingen rondom Toni Martínez (FC Porto) nauwlettend in de gaten.