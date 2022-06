Van ‘t Schip noemt Ihattaren na oefenduel in een adem met Hakim Ziyech

Dinsdag, 28 juni 2022 om 23:09 • Yvo van Dorst • Laatste update: 23:17

John van ‘t Schip was na de eerste oefenwedstrijd van Ajax tegen SV Meppen (3-0) erg lovend over Mohamed Ihattaren. Laatstgenoemde speelde als rechtsbuiten 58 minuten mee in de voorbereidingswedstrijd en maakte daarin veel indruk. “Hij speelde vandaag in een vergelijkbare rol als Hakim Ziyech in zijn Ajax-tijd.”

“Je zag aan het einde van de eerste helft dat hij de bal vaak met de linkervoet gaf richting Sontje Hansen, die dan bij de tweede paal stond”, analyseerde Van ‘t Schip voor de camera van Ziggo Sport. “Dat deed Ziyech ook vaak met Quincy Promes.” Ook Alfred Schreuder zag na afloop gelijkenissen tussen Ihattaren en de huidig speler van Chelsea. “Je ziet sommige dingen van Ziyech wel terug in zijn spel. Voornamelijk zijn linkervoet, zijn rust en de acties die Ihattaren in zijn spel legt.”

Na de wedstrijd was Van ‘t Schip wel duidelijk dat de meeste dreiging in de aanval vanuit Ihattaren kwam. “Uiteindelijk wil hij zichzelf natuurlijk bewijzen na zo’n moeilijke periode en wil hij Ajax terugbetalen voor de gekregen kans. En hij laat nu glimpen zien van zijn kunnen, want dat talent is er natuurlijk wel. In de eerste helft bleek wel dat van hem en Hansen veel meer dreiging kwam dan de aanvallers in de tweede helft. Hopelijk kan Ihattaren dit doorzetten met het oog op aankomend seizoen.”

Toch was Van ‘t Schip niet alleen maar positief over Ihattaren. “Het is de eerste wedstrijd van de voorbereiding, maar je ziet dat hij nog een hele lange weg te gaan heeft”, vertelt de oud-speler van Ajax in de rust van de wedstrijd. “Aannames zijn echt goed en de techniek en acties zijn ook vaak top, maar hij is misschien wat ongelukkig geweest in een aantal passes. Ihattaren moet echt nog wel aardig wat werk gaan verrichten wil hij zich in het elftal gaan spelen. Maar hij komt ook van ver natuurlijk.”