Derksen maakt comeback: ‘Ik ga na die cancelactie toch niet in Grolloo zitten?’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 20:29 • Mart van Mourik

Johan Derksen krijgt vanaf 15 augustus zijn eigen radioprogramma op Radio Veronica. De analyticus zal wekelijks van maandag tot vrijdag de dag afsluiten met het programma Muziek voor Volwassenen. Eerder had Derksen een gelijknamige radioshow bij de lokale radiozender in Grolloo, maar daar werd naar aanleiding van de kaarsrel de stekker uitgetrokken.

Johan Derksen kijkt uit naar zijn nieuwe project, dat iedere doordeweekse avond van 23.00 uur tot 00.00 uur te beluisteren is op Radio Veronica. “Het wordt geen nostalgisch programma, maar er komt dagelijks mooie muziek uit die je nooit op de radio hoort. Het wordt een mix van blues, Americana, soul, country, gospel en rock. Ik pretendeer geen diskjockey te zijn, maar draai slechts plaatjes zonder door de nummers heen te praten. Geheel in strijd met mijn karakter cijfer ik mezelf dus weg, want Muziek voor Volwassenen draait alleen om de muziek. Echte liefhebbers en de grote groep oudere jongeren vormen mijn doelgroep”, aldus Derksen.

Programmamaker Rob Stenders is eveneens zeer te spreken over het nieuwe project. “Toen Johan Derksen vroeg of er bij Radio Veronica ruimte was voor een programma met The Teskey Brothers, Bob Dylan, The Band, The Stones, Chris Stapleton en Otis Redding hoefde ik daar niet lang over na te denken”, reageert Dat gaat voor de muziekliefhebber een lekker tripje worden.” Het is vooralsnog onduidelijk of Derksen alleen verantwoordelijk wordt voor de uitzending of dat er een eventueel een sidekick bij betrokken is.

Derksen – die zijn liefde voor muziek nooit onder stoelen of banken heeft gestoken – maakte in 2014 de serie Derksen on the Road, waarvoor hij enkele grondleggers van de Nederlandse popmuziek sprak. Verder maakte hij verschillende theatervoorstellingen over nederpop, blues en Americana en was hij intensief betrokken bij het Holland International Bluesfestival in Grolloo. Zijn radioprogramma Muziek voor Volwassenen was eerder te horen op de regionale radio.