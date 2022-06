Newcastle presenteert controversieel ‘met mensenbloed doordrenkt’ shirt

Dinsdag, 28 juni 2022 om 19:06 • Laatste update: 20:08

Newcastle United heeft alsnog het derde shirt gepresenteerd dat de afgelopen weken hevig bekritiseerd werd. De Engelse topclub trekt zich niets aan van het statement van Amnesty International, dat in mei al verbolgen reageerde op het wedstrijdtricot. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt Newcastle met het wit-groene shirt promotie te maken voor Saudi-Arabië, dat sinds de overname sterk gelieerd is aan de club. "Dit beschouwen wij als het sportswashen van een in bloed gedrenkte mensenrechtentoestand", aldus Amnesty.

Hoewel Newcastle het verband lijkt te ontkennen, toont het shirt veel gelijkenissen met het nationale tenue van Saudi-Arabië. De Premier League-club kwam in oktober 2021 in handen van een steenrijk consortium uit dat land, maar is officieel niet verbonden aan Saudi-Arabië. Sterker nog, de Engelse voetbalbond kreeg de garantie dat de Saudische staat geen enkele inspraak zou krijgen in de arbeidersstad.

?? #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops ???? — Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022

Despite controversy, Newcastle United release Saudi Arabia inspired third kit#NUFChttps://t.co/ac5EvQdESX pic.twitter.com/QkETmcLQ9o — AS USA (@English_AS) June 28, 2022

De mensenrechtenorganisatie beschuldigt de Arabische staat van ‘sportswashing’, een Engelse term die afgeleid is van whitewashing (witwassen). In het geval van ‘sportswashing’ gaat het om het gebruik van het positieve imago van sport(clubs) om de eigen reputatie te verbeteren. Felix Jakens, werkzaam bij Amnesty International UK, zei tegenover the Guardian na het uitlekken van de shirts: “Als Newcastle dezelfde kleuren kiest als Saudi-Arabië, toont dat de macht van het geld en de toewijding van het koninkrijk om zijn brute, in bloed gedrenkte mensenrechtentoestand te sportswashen.”

Newcastle werd in oktober 2021 overgenomen door Public Investment Fund uit Saudi Arabië. Die organisatie zou nauwe contacten houden met de staat, niet in de laatste plaats omdat kroonprins Mohammad bin Salman ook voorzitter is van PIF. Bin Salman zou onder andere goedkeuring hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi, die in oktober 2018 werd geliquideerd.