Leeds United meldt zich nu ook officieel bij topdoelwit Cody Gakpo

Dinsdag, 28 juni 2022 om 18:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Leeds United concretiseert zijn belangstelling voor Cody Gakpo, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Engelse club heeft zich officieel gemeld bij de 22-jarige aanvaller, die er nog van moet worden overtuigd om in de onderkant van de Premier League te gaan spelen. Gakpo is de belangrijkste kandidaat bij Leeds om Raphinha op te volgen. De sterspeler vertrekt vermoedelijk voor een bedrag van 75 miljoen euro naar Arsenal.

Het nieuws over de interesse van Leeds in Gakpo kwam vorige week voor het eerst naar buiten via Foot Mercato. Voor de vleugelspits van PSV zou Leeds een ideale tussenstap kunnen zijn om uiteindelijk alsnog bij de Europese elite terecht te komen. Voetbal International meldde dat de aanvaller openstaat voor een 'Georginio Wijnaldum-achtige route'. De genoemde middenvelder maakte met een tussenstap bij Newcastle United uiteindelijk de sprong van PSV naar Liverpool, waar hij jaren achtereen succesvol was. Gakpo wordt al tijden gelinkt aan Arsenal, dat voorlopig niet doorpakt voor de zevenvoudig Oranje-international.

De exacte vraagprijs van PSV is onbekend bij het Eindhovens Dagblad, maar het zal gaan om een bedrag van ver boven de 40 miljoen euro. De Noord-Brabanders hebben al uitgesproken dat de aanvoerder in principe niet weg mag, tenzij er buitensporige bedragen worden geboden. Gakpo wordt, indien hij vertrekt, dan ook de duurste PSV'er aller tijden. Dat record is nu in handen van Hirving Lozano, die in 2019 voor 40 miljoen euro naar Napoli ging.

Vrijwel niemand bij Leeds gaat ervan uit dat Raphinha ook komend seizoen nog onder contract staat bij de club, nu de belangstelling voor de 25-jarige sterspeler steeds concretere vormen aanneemt. Leeds heeft de vraagprijs begin dit jaar al vastgesteld op 65 miljoen pond, omgerekend ongeveer 75 miljoen euro, en zal daar onder geen beding van afwijken. Arsenal onderneemt momenteel met een verhoogd bod een zeer serieuze poging voor de rechtervleugelspits, zo meldde The Athletic maandag. Leeds heeft behalve Gakpo ook Charles De Ketelaere van Club Brugge op het oog als vervanger, aldus Fabrizio Romano.