Bert van Marwijk aan de slag bij MVV: ‘Deze club hoort op hoogste niveau’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 19:15 • Yvo van Dorst • Laatste update: 19:31

Bert van Marwijk gaat aan de slag als leercoach bij MVV Maastricht. De zeventigjarige oud-bondscoach, die dit jaar zelf stopte als trainer, gaat in zijn nieuwe rol de coaches van de verschillende teams van de Limburgse club begeleiden. “Ik hoop iets van mijn veertigjarige ervaring over te brengen”, vertelt Van Marwijk, die eerder deze week nog de Rinus Michels Oeuvreprijs kreeg, op de clubwebsite.

Van Marwijk heeft een sterke band met MVV, waarvoor hij als voetballer in liefst acht seizoenen 225 keer uitkwam. “In het verleden is er veel te weinig aandacht geschonken aan de eigen jeugd bij MVV. Dit is nu anders en we willen nu een herkenbare speelstijl ontwikkelen voor al onze teams zoals ze dat bij Ajax en AZ ook hebben. Hiervoor hebben we goede trainers nodig. Die mogen natuurlijk wel hun eigen accenten leggen op een team, maar ze moeten wel de herkenbare speelwijze van de club hanteren.”

Zelf speelde Van Marwijk veruit het grootste deel van zijn wedstrijden voor MVV in de Eredivisie, het niveau waarop de club uit de Keuken Kampioen Divisie op termijn weer moet uitkomen. “We zijn al op de goede weg om jonge talenten door te laten groeien om, als ze er klaar voor zijn, de stap te maken naar MVV 1. Verder zie je dat in andere steden ook financieel grote stappen worden gezet. Maastricht is een prachtige stad met een net zo mooie voetbalclub. Deze club hoort gewoon op het hoogste niveau thuis, maar daar is natuurlijk wel geld voor nodig.”

In zijn laatste trainersklus was Van Marwijk bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij slaagde er niet in om het land te loodsen naar het WK, het toernooi waarop hij in 2010 de finale haalde als bondscoach van Oranje. De grootste triomf op zijn palmares is de UEFA Cup-winst in 2002 met Feyenoord. In maart meldde Van Marwijk al bij Viaplay dat hij zou stoppen. “Bondscoach zijn van de Emiraten is mijn laatste klus geweest. Als trainer is het mooi geweest.”