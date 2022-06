Schreuder formeert achterhoede van miskopen en zet Ihattaren in aanval

Dinsdag, 28 juni 2022 om 17:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

Alfred Schreuder heeft de opstelling bekendgemaakt voor zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester start tegen het Duitse SV Meppen met een elftal zonder de meeste grote namen, die nog op vakantie zijn. Daarom krijgen Lisandro Magallán en Kik Pierie, die door velen al afgeschreven waren, de kans om zich te bewijzen als centraal duo achterin. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te zien bij Ziggo Sport.

Opvallend is de terugkeer van Sean Klaiber, die zijn eerste minuten maakt sinds het afscheuren van zijn voorste kruisband vorig jaar. De rechtsback is een van de meest ervaren namen in het elftal, dat verder vooral bestaat uit spelers van Jong Ajax. Doelman Maarten Stekelenburg vormt daarop een uitzondering en is met zijn 39 jaar de oudste van de elf. Youri Baas start aan de linkerkant van de verdediging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de spelers op het middenveld hebben Youri Regeer en Naci Ünüvar al mogen ruiken aan het eerste elftal, speelminuten waarop hun kompaan Kian Fitz-Jim nog wacht. Voorin maakt Mohamed Ihattaren voor de tweede keer zijn opwachting als speler van Ajax 1, nadat de hangende rechtsbuiten al inviel in de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies). De voorhoede wordt gecompleteerd door spits Christian Rasmussen en linksbuiten Sontje Hansen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Ünüvar, Fitz-Jim; Ihattaren, Rasmussen, Hansen.

Bankzitters Ajax: Gorter, Salah-Eddine, Gooijer, Aertssen, Douglas, Enem, Warmerdam, Brandes, Giovanni, Banel, Martha, Dall.