Feyenoord slaat nieuwe slag en breekt contract veelbelovend talent open

Dinsdag, 28 juni 2022 om 23:35 • Wessel Antes • Laatste update: 00:00

Shiloh ‘t Zand staat op het punt om een langere verbintenis te tekenen bij Feyenoord. De 19-jarige middenvelder annex aanvaller krijgt tijdens de voorbereiding de kans bij het eerste elftal. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher is het een kwestie van tijd voor ‘t Zand zijn handtekening zal zetten onder een contract dat hem langer in Rotterdam houdt. Zijn huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2023.

‘T Zand stond in het afgelopen seizoen bekend als een van de meest talentvolle spelers bij Feyenoord Onder 21. De leiding is dusdanig positief over de aanvallende middenvelder dat men het contract wil openbreken en verlengen tot medio 2025. Het wordt de derde keer dat 't Zand zijn handtekening zet onder een profcontract bij de club. Het toptalent speelt sinds 2010 in de jeugdopleiding van Feyenoord en doorliep alle jeugdelftallen succesvol. De geboren Rotterdammer speelde eerder voor amateurclub Maasstad Tediro.

De rechtspoot staat als aanvallende middenvelder bekend om zijn creativiteit. Ook kan hij uitstekend vanaf de flanken uit de voeten. ‘T Zand was voor het beloftenelftal in het afgelopen seizoen regelmatig belangrijk en heeft een goede vrije trap in huis. In elf wedstrijden voor Feyenoord Onder 21 wist hij vijf keer te scoren en gaf hij een assist. Trainer Sipke Hulshoff, die is overgestapt van het beloftenelftal naar de hoofdmacht, is erg onder de indruk van ‘t Zand.

Tot op heden maakte hij nog geen officieel debuut in het eerste bij Feyenoord. Wel mocht hij officieus debuteren in De Kuip tijdens de benefietwedstrijd voor Oekraïense vluchtelingen tegen RKC. In die wedstrijd kreeg de jeugd de kans van Arne Slot. Feyenoord begon afgelopen maandag aan de voorbereiding zonder alle internationals, die komende week pas aansluiten. Naast ‘t Zand nemen andere grote talenten als Jaden Slory, Mike Kleijn en Antoni Milambo deel aan de voorbereiding deze week. Feyenoord speelt komende zaterdag om 14.00 uur de eerste oefenwedstrijd van het seizoen op Varkenoord tegen FC Kopenhagen.