Opvallende twist: Tottenham biedt Steven Bergwijn aan bij Everton

Dinsdag, 28 juni 2022 om 14:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:56

Een opmerkelijke twist rond de soap tussen Ajax en Tottenham Hotspur om de handtekening van Steven Bergwijn. Waar beide clubs recent op hoofdlijnen tot een akkoord leken te komen, is de Oranje-international nu aangeboden bij Everton, schrijft The Telegraph. Bergwijn moet als ruilwaar dienen voor Richarlison, die de gelederen in Noord-Londen moet komen versterken. Tottenham zou bovendien twintig miljoen euro hebben bijgelegd, maar het bod van the Spurs is resoluut afgewezen.

Tottenham is al langer in de markt voor Richarlison, maar is zoekende naar een juiste constructie om de kosten te drukken. Naast de Braziliaan moet volgens Engelse media ook Anthony Gordon de overstap maken naar de ploeg van Antonio Conte. In totaal hopen the Spurs een deal te sluiten voor 115 miljoen euro. Om de kosten enigszins te drukken zou Bergwijn zijn aangeboden als ruilwaar inclusief twintig miljoen euro. Daar voelen ze op Goodison Park echter niks voor, wat ertoe heeft geleid dat het aanbod resoluut in de prullenbak is verdwenen.

In Noord-Londen weten ze dat Everton zich in een moeilijke financiële situatie bevindt. De club moet tegen het einde van het boekjaar, dat deze week is, zijn schulden hebben afgebouwd om te voldoen aan de winst- en duurzaamheidsregeling van de Premier League. Gebeurt dat niet en vinden deze week geen grote uitgaande transfers plaats, dan hangt Everton in het ergste geval een boete of puntenaftrek boven het hoofd. Bij Tottenham zijn ze dringend op zoek naar versterking om Harry Kane en Heung-min Son bij te staan.

The Athletic maakte afgelopen week melding van een akkoord op hoofdlijnen tussen Ajax en Tottenham over Bergwijn, die ongeveer 25 miljoen euro moet kosten. De international van het Nederlands elftal moet daarmee de duurste speler in de geschiedenis van de Eredivisie worden. Vermoedelijk gaat het om een vaste transfersom en komt daar bovenop een klein bedrag aan mogelijke bonussen. De berichtgeving van The Telegraph is om die reden opmerkelijk te noemen, daar Ajax en Tottenham enkel over de laatste details aan het onderhandelen zouden zijn. Ajax wil de transfer om boekhoudkundige redenen vermoedelijk pas na 1 juli afronden.

Goedkeuring

Met de aanstaande verkoop van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund heeft de technische leiding van Ajax goedkeuring van de raad van commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink om zijn eigen transferrecord te breken (waar dat in januari nog werd geblokkeerd). Het Amsterdamse aankooprecord staat nu nog op naam van Haller, die anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Achteraf een werelddeal voor Ajax, dat nu 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zeker bonussen) bijschrijft voor de Frans-Ivoriaanse spits.