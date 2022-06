Verratti slachtoffer van miljoenenroof in luxe vakantievilla Ronaldo

Dinsdag, 28 juni 2022

De Spaanse politie heeft de jacht geopend op inbrekers die voor ruim 2,8 miljoen euro aan spullen en geld hebben gestolen uit het vakantiehuis van Marco Verratti, meldt Marca. De diefstal vond zondagochtend plaats op het moment dat de Italiaan van Paris Saint-Germain en zijn vrouw niet in de woning aanwezig waren. Volgens de lokale pers is het vakantiehuis een bezit van Ronaldo, het Braziliaanse voetbalicoon en eigenaar van Real Valladolid.

Er werd niet alleen cashgeld gestolen uit het huis op Ibiza. Naar verluidt zijn er ook meerdere kostbare horloges en sieraden van Verratti en diens vrouw weggenomen. De politie is een onderzoek gestart naar de diefstal en kon maandagavond nog niet met details naar buiten treden. Ook de middenvelder zelf heeft nog niets naar buiten gebracht. Verratti had zijn vakantie naar Ibiza niet gedeeld op zijn Instagrampagina.

Zijn vrouw, het Franse model Jessica Aïdi Verratti, had dat wel gedaan. Zij plaatste meerdere video’s op Instagram vanaf het vakantieadres. Aïdi heeft zo’n 500.000 volgers op het populaire medium. Het vakantiehuis is gelegen in het zuiden van het Spaanse feesteiland. Een erg geliefd gedeelte onder voetballers. Ronaldo en zijn vrouw Celina Locks hebben nog geen mededelingen gedaan over het incident. Ook heeft de Braziliaan nog niet bevestigd dat het om zijn huis gaat.

Deze zomer vonden er al meerdere incidenten plaats waarbij voetballers het slachtoffer werden van diefstal. Emerson Royal was doelwit van een gewapende overval waarbij de Braziliaanse politie meerdere keren schoot. Dani Olmo van RB Leipzig werd beroofd van zijn Rolex met een waarde van bijna 30.000 euro. Zijn broer raakte gewond bij het incident. Ook Jordan Teze werd op zijn vakantieadres in het Griekse Mykonos overvallen. Over die inbraak kwam weinig informatie naar buiten, behalve dat de PSV’er van meerdere waardevolle spullen werd beroofd.