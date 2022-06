Man United sluit ‘broad agreement’ met Barça inzake Frenkie de Jong

Dinsdag, 28 juni 2022 om 11:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:58

Manchester United is dicht bij een akkoord met Barcelona over de transfer van Frenkie de Jong. Volgens Sky Sports ligt er een zogeheten broad agreement voor een transfersom van 65 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen middels prestatiebonussen. De nieuwszender bevestigt dat de deal nog niet beklonken is, daar nog een aantal plooien gladgestreken dienen te worden. Er lijkt echter meer en meer vertrouwen te zijn dat de deal kan worden gesloten.

Het door Sky Sports genoemde bedrag ligt aanzienlijk lager dan de vraagprijs van Barcelona. De Catalaanse grootmacht hield tot nu toe vast aan een bedrag van rond de 86 miljoen euro. Het heeft er echter alle schijn van dat Barcelona United tegemoet komt. The Red Devils openden met een bod van 60 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen. De persoonlijke voorwaarden vormen naar verluidt geen enkele blokkade. De Jong, die nog tot medio 2026 vastligt in Camp Nou, kan een meerjarige verbintenis tekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu al alarmfase één voor Ten Hag: ‘Woede zal alleen maar toenemen’

De achterban van Manchester United begint zich te roeren vanwege het uitblijven van toptransfers. Lees artikel

De Jong moet de eerste zomerse versterking worden van Erik ten Hag, die het daar niet bij zal laten. United meldde zich al bij Ajax voor Antony, al lijkt de Braziliaanse vleugelspits te duur bevonden en wordt voorin gekeken naar alternatieven. Voor de posities achterin kreeg Ten Hag een afwijzing van Jürrien Timber, waardoor de coach zijn aandacht lijkt te verleggen naar ploeggenoot Lisandro Martínez. Denzel Dumfries van Internazionale is in beeld om de rechtervleugel in defensief opzicht te gaan bestrijken.

Barcelona is gebaat bij een goede verkoop van De Jong, daar de Catalanen financiële ruimte moeten vrijmaken voor de komst van Robert Lewandowski. De Poolse spits is al persoonlijk akkoord en heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar LaLiga, maar is in afwachting van eventuele verkopen. Frenkie de Jong wordt bij United gezien als belangrijke pion om terug te keren naar een dominante en dicterende speelwijze. "De supporters verlangen naar een groep spelers waarmee ze zich kunnen identificeren", stelt Sky Sports-journalist Jack Wilkinson.