Voormalig internetsensatie Mastour glijdt verder af en duikt op met vlag

Dinsdag, 28 juni 2022 om 12:22 • Wessel Antes • Laatste update: 12:28

Hachim Mastour gaat aan de slag bij het Marokkaanse Renaissance Club Athletic Zemamra, dat uitkomt op het tweede niveau van Marokko. Zo’n tien jaar geleden stond Mastour te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van AC Milan, nu tekent hij een contract bij de degradant van het afgelopen seizoen op het hoogste niveau in Marokko.

Mastour tekende op zijn veertiende zijn eerste contract bij AC Milan, dat hem voor 500.000 euro overnam van AC Reggiana. De scouts in Milaan waren gek van hem door videobeelden waarop de Marokkaanse dribbelaar het ene na het andere doelpunt maakte tijdens een jeugdtoernooi. Op zijn vijftiende zat Mastour al op de bank bij het eerste elftal van i Rossoneri, maar tot een debuut kwam het niet. Wel mocht hij op zijn zestiende debuteren voor het nationale team van Marokko.

Vervolgens werd Mastour twee seizoenen op rij uitgeleend. Eerst speelde de Marokkaan een jaar voor Málaga, maar dat bleek geen succes. In het seizoen 2015/16 kwam hij slechts tot één officiële wedstrijd voor de Spaanse club. Daarna dacht men in Nederland dat er een wonder had plaatsgevonden: het supertalent van AC Milan dook op bij PEC Zwolle. Maar ook in Zwolle werd Mastour te licht bevonden. Hij speelde meer duels in de Onder 21 dan in het eerste elftal. Na 6 wedstrijden en slechts 178 minuten voor PEC vertrok Mastour terug naar Milaan.

In de jaren daarna ging het helemaal bergafwaarts met de voormalig internetsensatie. Bij clubs als het Griekse PAS Lamia, Athletic Carpi en Reggina werd hij geen vaste waarde. Nadat zijn contract bij de laatstgenoemde club niet werd verlengd zat Mastour bijna een jaar zonder club. Nu lijkt zijn aftocht compleet en duikt hij op Twitter op met de vlag van Renaissance Zemamra. Op het tweede niveau van Marokko is komend seizoen een gevallen internetster met maar liefst 500.000 volgers op Instagram te vinden. Dat is bijna 65 keer het aantal volgers dat zijn nieuwe club heeft.