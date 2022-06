Kuijt loopt blauwtje bij Feyenoord en ziet oude bekende naar België verkassen

Dinsdag, 28 juni 2022 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:13

Feyenoord heeft afscheid genomen van Achraf El Bouchataoui. De 22-jarige middenvelder vertrekt naar KMSK Deinze en heeft een contract getekend voor twee seizoenen. De Belgische club heeft bovendien een optie opgenomen voor een derde seizoen. El Bouchataoui, die op het wensenlijstje stond van ADO Den Haag-trainer Dirk Kuijt, werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan RKC Waalwijk.

El Bouchataoui speelde zijn gehele carrière in de jeugd van Feyenoord. Afgelopen seizoen werd hij door de Rotterdammers uitgeleend aan RKC Waalwijk, waar hij tot dertien wedstrijden in de Eredivisie kwam. Daarin wist hij het net niet te vinden. Eerder werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht, waar hij acht optredens noteerde en zeven keer aan de aftrap verscheen. El Bouchataoui fungeert als centrale middenvelder die zowel in de rol van aanvallende als verdedigende middenvelder kan spelen.

“Ik heb voor KMSK Deinze gekozen omdat het plan van de club mij heel erg aanspreekt en ik er veel potentieel in zie", laat El Bouchataoui weten in een reactie op de clubsite. "Ook op persoonlijk vlak is het een mooie stap om mezelf als speler en individu verder te ontwikkelen in een sterke competitie." Sportief directeur Adrián Espárraga omschrijft het jeugdproduct van Feyenoord als 'een geweldige middenvelder die op verschillende posities kan spelen'. "Hij was in fantastische vorm bij Feyenoord en we hopen dat hij zijn kwaliteiten ook hier op het veld laat zien. Hij blinkt echt uit in balcontrole en passes en is een toptalent in dat aspect."

De club op het tweede niveau in België werd afgelopen seizoen vierde in de competitie en liep om die reden promotie naar de hoogste divisie mis. De door Feyenoord opgeleide El Bouchataoui speelde voorlopig vijf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers, allemaal in het seizoen 2020/21. Op basis van de voorbije jaren werd al duidelijk dat El Bouchataoui niet in de plannen van Arne Slot voor zou komen. Kuijt hoopte toe te slaan door de middenvelder naar Den Haag te halen, maar is daar dus niet in geslaagd.