Team Depay wordt onrustig en eist gesprek met Barça-directie

Dinsdag, 28 juni 2022 om 10:16 • Laatste update: 10:27

De belangenbehartigers van Memphis Depay hebben maandag met Barcelona-directeur Mateu Alemany gesproken, weet Mundo Deportivo. 'Team Depay' is benieuwd naar de plannen van Barça met de 28-jarige aanvaller, die momenteel op vakantie is in Ghana. Reden voor behoefte aan zekerheid is de actieve houding van de Catalanen op de transfermarkt, met name gericht op aanvallende versterkingen. Barcelona zou hebben gevraagd om tijd, daar ook de contractverlenging met Ousmane Dembélé niet wil vlotten, meldt de Spaanse krant.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano staan gesprekken met Dembélé als eerst op de agenda. De Fransman verlangt een verbeterd contract, maar Barça moet de beperkte financiën zorgvuldig verdelen. Blijken die middelen er niet te zijn, dan is het ook zeer onwaarschijnlijk dat toptarget Raphinha wordt overgenomen van Leeds United. De vleugelaanvaller moet 65 miljoen euro kosten. Daarnaast moet ook Robert Lewandowski de gelederen versterken, waarvoor Bayern München zeker zestig miljoen wil hebben, berichtte Sky Sports recent.

Mochten alle wensen van de Catalaanse topclub uitkomen, dan staat er een hoop concurrentie voor Memphis op de loonlijst. Ook de ontwikkeling van Ansu Fati geniet hoge prioriteit in het Camp Nou. De fysieke gesteldheid van de aanvaller laat zijn toekomstige importantie echter nog in het duister. Mundo Deportivo weet dat, wanneer Dembélé vertrekt en de ontwikkeling van Fati stagneert, Memphis een belangrijke rol kan krijgen in het team van trainer Xavi, zeker in het eerste deel van het seizoen.

Zo lijken de aankomende weken belangrijk te zijn voor de toekomst van Depay in Barcelona. De krant weet dat Xavi hem waardeert om zijn scorend vermogen (13 goals in 38 wedstrijden), maar wijst ook op de aanwezigheid van Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres. Mocht de brede bezetting van de aanval vorm houden, kunnen zowel Memphis als Barcelona zelf eieren voor hun geld kiezen. De Oranje-international zal zoveel mogelijk minuten willen maken met het oog op het WK. Barça wil in dat geval nog iets verdienen aan de aanvaller, die nog slechts tot juli 2023 vastligt in de Catalaanse hoofdstad.