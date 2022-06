Eerste editie van de Kist Cup ter ere van cultheld Simon Kistemaker

Dinsdag, 28 juni 2022 om 10:00 • Laatste update: 10:09

ADVERTORIAL – Op zaterdag 23 juli organiseren Telstar en De Graafschaap – in samenwerking met Unibet – de eerste editie van de Kist Cup, een ode aan Simon Kistemaker. De oud-trainer van beide clubs overleed afgelopen november aan de gevolgen van kanker. Alle opbrengsten vanuit het evenement komen ten goede aan Support Casper en zullen worden ingezet voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De Kist Cup trapt af in Velsen-Zuid om 16:00u in het BUKO Stadion.

Clubicoon in Velsen-Zuid en Doetinchem

Als trainer stond Kistemaker voor voetbal van het meest knoestige, rauwe en ongecompliceerde soort. Geen man van data-analyse en moeilijke looplijnen, maar van simplistisch, aanvallend voetbal. Van snot op de bek en eerlijkheid voorop. Voetbal zoals voetbal hoort te zijn. Niet voor niets werd Kistemaker bij het 50-jarig jubileum van Telstar tot beste trainer uit de clubgeschiedenis benoemd. Kistemaker was ook van 1989 tot 1993 trainer van De Graafschap en maakte de club ongeslagen kampioen.

Ouderwets dagje voetbal

De Kist Cup wordt een ‘ouderwets dagje voetbal’. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap kunnen fans van beide clubs terecht op het fanplein. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een veiling van Kist Cupmerchandise en een voorwedstrijd tussen de OldStars van beide clubs tegen elkaar. Ook draagt Sjoerd Mossou een ode aan ‘De Kist’ voor.

Terugkerend evenement

De Kist Cup wordt een jaarlijks terugkerend onderdeel in de voorbereiding van Telstar en De

Graafschap waarbij de clubs om en om gastheer zijn. Kaarten voor de wedstrijd zijn vanaf nu

verkrijgbaar via de officiële websites van Telstar en De Graafschap en kosten 5 euro.