‘Chelsea pakt door en doet navraag naar volgende Oranje-international’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 09:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:53

Chelsea is in de zoektocht naar versterkingen uitgekomen bij Manchester City. Waar de naam van Raheem Sterling eerder al in verband werd gebracht met the Blues, staat nu ook Nathan Aké op het wensenlijstje. Volgens The Telegraph heeft Chelsea navraag gedaan naar de contractsituatie van de Oranje-international en wordt niet uitgesloten dat de nieuwe eigenaar een dubbelslag gaat slaan. Aké is na Matthijs de Ligt de tweede verdediger van Oranje die de overstap moet maken naar de Londense grootmacht.

De naam van Aké komt niet helemaal uit de lucht vallen. Gianluca Di Marzio bracht de Nederlander al eerder in verband met een terugkeer naar Stamford Bridge. Aké is onder Josep Guardiola niet verzekerd van een basisplek, terwijl Thomas Tuchel ‘groot fan’ zou zijn van de stopper. Aké stroomde in juli 2011 binnen in de jeugdopleiding van Chelsea en maakte er zijn debuut in het betaalde voetbal, maar een doorbraak bleef uit. Het is niet duidelijk of ook Aké zelf zit te wachten op een transfer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aké stond al op het wensenlijstje van Tuchel toen de Duitser nog als trainer actief was bij Borussia Dortmund. De 27-jarige Oranje-international wordt geroemd om zijn veelzijdigheid en wordt gezien als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Antonio Rüdiger. Aké zou bovendien aan de linkerkant en op het middenveld uit de voeten kunnen. Er wordt in Engeland aangenomen dat hij open zou staan voor een terugkeer, daar hij niet het volledige vertrouwen geniet van Guardiola. Bovendien zou Aké revanchegevoelens hebben.

Begin juni maakte Guardiola nog duidelijk Aké graag te willen behouden. De centrale verdediger kwam afgelopen seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie voor de landskampioen; veel meer dan in het seizoen 2020/21, waarin hij slechts tien officiële wedstrijden speelde. Aké kwam in 2010 op vijftienjarige leeftijd over van de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte als zeventienjarige zijn debuut in de Premier League tegen Norwich City. Twee jaar geleden werd hij, na omzwervingen bij Reading en Watford voor circa 45 miljoen euro door Manchester City overgenomen van Bournemouth.