Vitesse aan vooravond van historische stap: 155 miljoen kwijtgescholden

Dinsdag, 28 juni 2022 om 08:47 • Laatste update: 08:53

Er lijkt een doorbraak in de overnamesoap van Vitesse. Eigenaar Valeriy Oyf is bereid om zijn aandelen in de club over te dragen aan de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem, zo laten de Arnhemmers weten in een officiële verklaring. Door de aandelenoverdracht heeft Vitesse de touwtjes zelf in handen bij het bepalen van de route richting een mogelijke overnametransactie met een nieuwe partij. Vitesse heeft een intentieovereenkomst gesloten met een nog onbekende overnamepartij. De door Oyf opgebouwde schuld van 155 miljoen euro wordt kwijtgescholden.

Belangrijk onderdeel van de aandelenoverdracht is het kwijtschelden van de schulden. "Daardoor kan er met een schone lei worden begonnen aan een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis. Sinds medio maart wordt hier achter de schermen hard aan gewerkt", laat Vitesse weten in een reactie. "Het is de bedoeling dat de intentieovereenkomst in de komende periode zal worden omgezet in een definitief koopcontract, zodat de beoogde overname, na goedkeuring door onder meer de licentiecommissie van de KNVB, kan worden afgerond."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Henk Parren, voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur, spreekt van een 'belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst'. "Mogelijk gemaakt door de huidige grootaandeelhouder", aldus Parren. "We hebben er vertrouwen in dat de volgende stappen op een zo kort mogelijke termijn kunnen worden gezet. Daarbij zullen de twee belangrijkste pijlers voor alle betrokken partijen onveranderd blijven: het waarborgen van de continuïteit en het overeind kunnen houden van de (sportieve) ambities van Vitesse.”

Vitesse benadrukt dat meer details over de overnamesituatie 'ten gunstige van het traject' voorlopig op zich laten wachten. "Wat dat betreft is het wel prettig dat we nu kunnen bekendmaken dat we behoorlijk op weg zijn", aldus algemeen directeur Pascal van Wijk. "Tegelijkertijd is er nog een aantal stappen te zetten. Dat moet in alle rust blijven gebeuren. Tot een uiteindelijke overdracht zullen we geen nadere inhoudelijke mededelingen kunnen doen, aangezien dit een afspraak tussen alle betrokken partijen is, waaraan wij ook juridisch zijn gebonden.”