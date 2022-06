Schmidt geconfronteerd met heet hangijzer: ‘Heb er iets over gehoord'

Roger Schmidt heeft maandag zijn eerste training afgewerkt als trainer van Benfica. Net als veel andere clubs stond ook de Duitser voor het eerst op het veld met zijn nieuwe selectie. Na afloop van de oefensessie sprak Schmidt de aanwezige journalisten toe. Tijdens het perspraatje werd al snel duidelijk dat ze in Portugal de onderonsjes tussen Schmidt en Bas Nijhuis onder ogen hebben gezien, daar de van PSV overgekomen oefenmeester werd gevraagd naar zijn mening over de Portugese scheidsrechters.

Schmidt stond de afgelopen jaren in Nederland onder meer bekend om zijn moeizame relatie met Nijhuis, de arbiter waar hij geregeld een woordenwisseling mee had. Beelden van die onderonsjes lijken ook aan het journaille in Portugal niet voorbij te zijn gegaan. "Ik zie ernaar uit om de scheidsrechters te leren kennen", reageerde Schmidt op een vraag wat hij van de arbitrage vindt in de Primeira Liga. "Ze hebben natuurlijk een bijzondere rol in het voetbal. Ik heb wel wat gehoord over de scheidsrechters in Portugal, maar probeer altijd mijn eigen oordeel te vellen."

Schmidt heeft als schone taak om Benfica weer naar de Portugese landstitel te leiden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2019 onder leiding van Bruno Lage. "Ik kijk uit naar de komende weken. Ik ken de spelers, maar wil ze nog zien tijdens de trainingen. Dat geldt ook voor de jonge spelers en de spelers die vorig seizoen werden verhuurd. Ik was vandaag (maandag, red.) onder de indruk van de inzet tijdens de eerste training. We hebben veel kwaliteit in de ploeg. Ik heb een idee van wat ik wil, maar sta open voor wijzigingen."

Aderlating voor Schmidt is het vertrek van Darwin Núñez. De topspits vertrok deze zomer voor 75 miljoen euro naar Liverpool, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 100 miljoen. Zelf is Schmidt bezig geweest met de komst van Mario Götze. De middenvelder leek lange tijd op weg naar Benfica, maar koos uiteindelijk voor een terugkeer in zijn geboorteland met een contract bij Eintracht Frankfurt. "Ik heb twee jaar met Mario gewerkt in Eindhoven. Hij had natuurlijk ook een goede speler voor Benfica kunnen zijn, maar zijn besluit was helder: hij wilde in Duitsland spelen", aldus Schmidt. "Hij nam die beslissing mede voor zijn gezin."