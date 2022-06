Nu al alarmfase één voor Ten Hag: ‘Woede zal alleen maar toenemen’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:34

Erik ten Hag heeft zijn eerste trainingssessie als manager van Manchester United achter de rug. Maandag stond de van Ajax overgekomen oefenmeester voor het eerst op het trainingsveld bij de Engelse grootmacht. Ondertussen begint de achterban van United zich steeds meer te roeren, daar de club er nog niet in is geslaagd een toptransfer te bewerkstelligen, terwijl Liverpool (Darwin Núñez) en Manchester City (Erling Braut Haaland) al wel toesloegen. Volgens The Times-journalist Paul Hirst is het nu al alarmfase één voor Ten Hag.

"De fans worden ongeduldig, ja'', vertelt Hirst in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En hun woede zal alleen maar toenemen als United geen spelers aantrekt voor de selectie op 8 juli op trainingskamp naar Thailand gaat.'' Ten Hag zag al verschillende spelers vertrekken, maar slaagde er dus nog niet in zijn selectie van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Frenkie de Jong moet de eerste aanwinst van Ten Hag worden, maar de Engelsen komen nog geen akkoord overeen met Barcelona. Ook de namen van Antony, Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Christian Eriksen vallen veelvuldig op Old Trafford.

"Dat er slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt, ligt niet aan hem (Ten Hag, red.)", gaat Hirst verder. "Zijn superieuren hebben vooralsnog gefaald in het aantrekken van spelers, waardoor de wederopbouw nog altijd niet in gang is gezet. Dat komt ook doordat United een directe pot van 140 miljoen euro heeft en daarmee deal voor deal werkt. Pas als de eerste aankoop is veiliggesteld, schakelt United echt naar andere targets.'' Naast het transfervrije vertrek van Paul Pogba worden ook de geruchten rond Cristiano Ronaldo aangewakkerd. De zaakwaarnemer van de Portugese sterspeler zou gezien zijn met Chelsea-eigenaar Todd Boehly.

"Ik denk dat dat symbool staat voor waar United zich bevindt'', aldus Hirst over de situatie van de Portugees. "Ronaldo ziet zichzelf als een elitespeler, en dat zeggen zijn cijfers ook. Maar United is gezien de prijzendroogte geen eliteclub meer. Ronaldo overweegt zijn opties, omdat hij niet overtuigd is dat United andere clubs kan uitdagen in de strijd om de grootste titels, denk ik dan ook. Maar ook dat kun je moeilijk in de schoenen van Ten Hag schuiven.'' Ten Hag heeft al vaker aangegeven Ronaldo onderdeel te willen laten uitmaken van zijn project bij United. Het contract van de aanvaller loopt nog door tot volgend jaar zomer.