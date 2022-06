‘Er is alom verbazing in de voetbalwereld over transfer Gnonto naar Feyenoord'

Maandag, 27 juni 2022 om 23:15 • Yvo van Dorst • Laatste update: 23:55

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam is lyrisch over de eventuele komst van Wilfried Gnonto naar De Kuip. Volgens GOAL is Feyenoord met een bod van vier miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen dicht bij een akkoord met FC Zürich over een transfer van de achttienjarige spits. Krabbendam vertelt bij ESPN dat in de voetbalwereld 'alom verbazing' heerst over deze mogelijke deal.

“Als je over deze jongen belt met scouts en agenten, dan kan niemand het geloven dat zo’n speler naar Feyenoord gaat”, vertelt Krabbendam bij het programma Voetbalpraat. “Die jongen zou tien miljoen euro moeten kosten, maar Feyenoord zou hem voor vier miljoen willen halen. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk, maar hij is in Rotterdam geweest en de clubleiding heeft er echt goede hoop op dat het kan gaan lukken.”

Volgens Krabbendam is het ook onduidelijk hoe Feyenoord deze stunt zou kunnen uitvoeren. “Ik zou niet weten hoe dit ineens kan. Alle zaakwaarnemers die je belt weten het ook niet en alle scouts die je belt hebben ook geen idee.” Ook de eventuele invloed van ex-Feyenoord speler Graziano Pellè komt nog voorbij. “Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar die Gnonto is geboren in Ivoorkust volgens mij, maar wie weet dat hij altijd de droom heeft gehad om voor Feyenoord te spelen.”

Gnonto vertrok vanuit de jeugd van Internazionale naar FC Zürich. 1908.nl wist te melden dat Feyenoord persoonlijk akkoord was met de aanvaller die eerder deze maand zijn debuut maakte voor het Italiaanse nationale elftal. Daarna kwam maandag het nieuws naar buiten dat de Rotterdammers een eerste bod, van vier miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen, hadden neergelegd bij Zürich. Mocht Feyenoord erin slagen om de spits naar Rotterdam te halen, dan troeft men onder meer PSV, Ajax, TSG Hoffenheim en diverse Italiaanse clubs af.