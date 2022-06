‘Liverpool en Milan willen drievoudig CL-winnaar die weg moet bij Real Madrid'

Maandag, 27 juni 2022 om 22:40

Real Madrid gaat het contract van Marco Asensio niet verlengen, zo meldt Cadena COPE maandagavond. De Koninklijke heeft de 26-jarige aanvaller laten weten dat hij geen aanbieding zal krijgen om zijn tot 2023 lopende contract nog op te waarderen. Asensio staat in de belangstelling van onder meer Liverpool en AC Milan en kan bij een vertrek deze zomer nog een transfersom opleveren.

Asensio leek, met het spaak lopen van de transfer van Mbappé, aankomend seizoen op meer speelminuten te kunnen rekenen. De buitenspeler heeft echter van de club te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever. AC Milan en Liverpool zouden de twee belangrijkste gegadigden zijn voor het overnemen van Asensio. Beide clubs hebben volgens de Spaanse radiozender bij Real Madrid aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de aanvaller.

De Spaans international gaf eerder deze maand al aan dat hij op zoek was naar meer speeltijd. “Ik wil graag meer continuïteit en vastigheid hebben in mijn speelritme”, vertelde Asensio op een persconferentie bij het Spaanse nationale elftal. “Een heel seizoen lang wedstrijden spelen is iets wat de komende jaren erg belangrijk voor mij zal zijn. Dit jaar heb ik dat een periode gehad bij Real Madrid, maar ik ben op zoek naar iets waar ik dat een seizoen lang heb.”

Asensio staat sinds 2015 onder contract bij Real Madrid. De club uit de hoofdstad nam hem voor een kleine vier miljoen euro over van RCD Mallorca, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Asensio kwam afgelopen seizoen in alle competities tot 42 wedstrijden, waarin hij 12 keer wist de buitenspeler het net te vinden. In totaal speelde de linkspoot 235 duels voor Real Madrid. Voor Spanje speelde de aanvaller tot dusver 29 interlands.