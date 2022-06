Krabbendam verbaast zich over uitingen rond transfersom Tyrell Malacia

Maandag, 27 juni 2022 om 23:45 • Yvo van Dorst • Laatste update: 00:12

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam vindt het logisch dat Olympique Lyon een bedrag van circa vijftien miljoen euro betaalt voor Tyrell Malacia. In het programma Voetbalpraat van ESPN pareert de journalist kritische woorden van diverse Feyenoord-fans op de omvang van de transfersom. “Wat hadden ze nou gedacht? Dat je 25 miljoen euro voor zo’n speler zou krijgen?”

“Het is gewoon een redelijke marktconforme som volgens mij, voor een jongen die net international is geworden”, stelt Krabbendam. “In de Conference League heeft hij goed gespeeld, maar that’s it.” De clubwatcher reageert hiermee op de kritiek die is ontstaan nadat de transfersom voor Malacia bekend werd. Veel supporters van Feyenoord vonden de vijftien miljoen euro die Olympique Lyon voor de verdediger zou gaan betalen te laag. De clubs zijn het overigens nog niet volledig over de transfer van Malacia. Volgens het Algemeen Dagblad wil Feyenoord namelijk nog een aantal bonussen bovenop de vaste transfersom van vijftien miljoen euro.

?? @MKrabby pareert 'het gemor' over de transferwaarde van Tyrell Malacia: "Wat hadden ze dan gedacht? Dat ze 25 miljoen zouden krijgen?!" pic.twitter.com/hczFqnAnvU — ESPN NL (@ESPNnl) June 27, 2022

Krabbendam heeft een verklaring voor het feit dat het verwachtingspatroon te hoog ligt wat betreft de transfersommen die Feyenoord kan ontvangen. “Dan moeten ze gewoon in de Champions League goed spelen, maar ja dat spelen ze nog niet.” Kökcu zou volgens Krabbendam nu de hoogste transfersom van alle Feyenoord-spelers op kunnen leveren. “Kökcu heeft een nog een lang doorlopend contract en hij is Turks international. Dus die zou denk ik ook nog een hoog bedrag op kunnen leveren.”

Feyenoord verlangt dus meer geld van Olympique Lyon om de transfer van Malacia officieel te kunnen maken. De Rotterdammers willen graag vijftien miljoen euro exclusief bonussen, terwijl de Fransen vooralsnog niet verder willen gaan dan een bod inclusief bonussen. Een van de redenen hiervoor is dat mogelijk andere clubs nog altijd geïnteresseerd zijn en Feyenoord de deal tijdelijk wil rekken. Malacia zelf is al in Lyon geweest en heeft duidelijk aangegeven de transfer naar Frankrijk graag te willen maken.