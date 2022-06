Overmars pakt door: Antwerp dicht bij komst van 'de nieuwe Havertz’

Maandag, 27 juni 2022 om 21:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:55

Royal Antwerp is dicht bij de komst van Christopher Scott, zo meldt onder meer Het Laatste Nieuws. De twintigjarige middenvelder beschikt nog over een éénjarig contract bij Bayern München en tekent naar verluidt een verbintenis bij Antwerp tot medio 2026.

Antwerp-trainer Mark van Bommel is volgens de Belgische krant groot fan van Scott, die eveneens kon rekenen op belangstelling van Celtic en Fortuna Düsseldorf. Het Belgische medium omschrijft Scott als ‘een vinnige nummer tien/schaduwspits’. “De Duits jeugdinternational staat te boek als een snelle, rechtsvoetige aanvaller met een goede dribbel en overzicht. Bovendien pikt hij geregeld een doelpuntje mee.” Namens het tweede elftal van Bayern, dat actief is op het vierde niveau in Duitsland, was hij vorig seizoen in 24 competitieduels goed voor zeven en zes assists.

Scott debuteerde op 10 april 2021 namens de hoofdmacht van Bayern München, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam tegen Union Berlin (1-1). “Scott is snel, goed aan de bal en laat zich zien op training”, zei voormalig Bayern-trainer Hansi Flick destijds over zijn pupil. “Ik ben dankbaar voor deze kans”, schreef Scott na zijn debuut op Instagram. Anderhalve week later was hij opnieuw invaller tegen Bayern Leverkusen (2-0 winst).

Het Duitse talent werd door binnenlandse media omschreven als ‘een juweel’ en ‘de nieuwe Kai Havertz’, maar een doorbraak bij der Rekordmeister zat er uiteindelijk niet in. Scott kreeg afgelopen seizoen tijdens de voorbereiding nog de kans om mee te draaien bij het eerste elftal. Tot officiële minuten kwam hij echter niet meer.

Wanneer Scott voor Antwerp kiest is hij de vierde zomerse aanwinst van de club. Vincent Janssen (CF Monterrey) is met zijn transfer van 5,5 miljoen nog altijd de duurste uitgave voor Overmars. Daarna volgt Anthony Valencia, die voor 1,5 miljoen overkwam van Independiente uit Ecuador. Verder werd de 22-jarige Visar Shala transfervrij overgenomen van het Belgische Olsa Brakel en ligt er een lucratief klaar voor Toby Alderweireld. Antwerp is erg ambitieus en wil komend seizoen hoge ogen gooien in de Belgische Pro League.