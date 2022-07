Juventus troeft Barcelona af en presenteert Ángel Di María

Vrijdag, 8 juli 2022 om 20:19 • Yvo van Dorst • Laatste update: 20:46

Ángel Di María is officieel speler van Juventus, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 34-jarige vleugelspits wordt transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain en tekent een contract tot medio 2023. Juventus is met de komst van Di María Barcelona te slim af. De Catalanen waren ook geïnteresseerd in de Argentijn, maar hadden de financiën nog niet op orde om ook daadwerkelijk een aanbieding te kunnen doen.

Juventus haalt met Di María de creatieve impuls waar trainer Massimiliano Allegri al lange tijd op aasde. De Argentijn liep uit zijn contract en besloot om de optie voor nog een jaar in Parijs niet te lichten. Na zijn afscheid bij PSG wilde Di María graag in een Europese topcompetitie actief blijven om zijn kans op het WK in Qatar zo groot mogelijk te maken. De dribbelaar kondigde eerder dit jaar zijn afscheid aan als Argentijns international na het WK.

Di María begon zijn carrière bij het Argentijnse Rosario Central. Een jaar na zijn debuut in de hoofdmacht werd hij overgenomen door Benfica. In 2010 betaalde Real Madrid 33 miljoen euro voor de diensten van de Argentijn. Na een mislukt avontuur onder Louis van Gaal bij Manchester United maakte Di María de overstap naar PSG, waar hij zeven jaar speelde. De buitenspeler speelde in totaal 295 wedstrijden voor de Parijzenaren en maakte daarin 93 doelpunten. Voor het nationale elftal van Argentinië speelde hij 122 interlands, waarin hij 25 keer scoorde.

Juventus werd afgelopen seizoen vierde in de Serie A. In de Champions League werden de club in de achtste finales uitgeschakeld door Villarreal. Men moest deze zomer al afscheid nemen van onder meer Giorgio Chiellini (Los Angeles FC) en Álvaro Morata (Atlético Madrid, einde huur). Ook Paulo Dybala gaat zijn contract bij Juventus niet verlengen. De Argentijn wordt al lange tijd gelinkt aan een overstap naar Internazionale. Daarnaast wordt Paul Pogba, net als Di María, een belangrijke versterking.