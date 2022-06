Elfrink reageert met cynische tweets op PSV-geruchten over James Rodríguez

Maandag, 27 juni 2022 om 19:03 • Yvo van Dorst • Laatste update: 20:09

Zoals eerder al werd verwacht is de kans erg klein dat James Rodríguez een contract gaat tekenen bij PSV. Maandag meldde ESPN-commentator Martijn van Zijtveld dat de Colombiaan gesignaleerd was bij de vaste fysiotherapeut van de Eindhovenaren. Meerdere bronnen melden echter aan het Eindhovens Dagblad dat de komst van James niet reëel is.

Van Zijtveld gaf in eerste instantie aan dat het gerucht zeker niet uit de lucht was gegrepen. De commentator van ESPN schreef op Twitter dat PSV daadwerkelijk bezig is met zijn komst. De aanvallend ingestelde middenvelder zou zelfs al zijn gespot in Eindhoven. "Op persoonlijk titel kan ik melden dat James Rodríguez zojuist bij de fysio was waar PSV alle keuringen doet. Tovert Marcel Brands deze daadwerkelijk uit z'n hoge hoed?", aldus Van Zijtveld.

Van Zijtveld kwam anderhalf uur na zijn 'primeur' over Rodriguez met meer duidelijkheid. "Ok, allemaal even rustig ademhalen! James Rodriguez zou gezien zijn bij Topsupport. Degene die het doorgaf tipte mij eerder ook al over Hoever. Dit bleek te kloppen. Maar nu betekent dit natuurlijk niet gelijk dat James morgen (dinsdag, red.) bij PSV tekent." De geruchten werden vervolgens de kop ingedrukt door Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, die met een cynische tweet reageerde op de 'primeur' van Van Zijtveld. “Iemand die nog iets op persoonlijke titel wil delen misschien? Speelt er nog iets rond PSV?”

Iemand die nog iets op persoonlijke titel wil delen misschien? Speelt er nog iets rondom PSV? — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 27, 2022

James zou graag weer in Europa gaan voetballen, maar zijn contract bij Al-Rayyan loopt nog door tot 2024. Geïnteresseerd clubs zullen dus een transfersom moeten betalen. Het salaris van James vormt naar verluidt ook een groot struikelblok. De middenvelder strijkt nu jaarlijks een bedrag van dertien miljoen euro op, maar hij is bereid om hier een gedeelte van in te leveren. PSV kan nog geen kwart bieden van wat James nu binnenhaalt aan salaris, waardoor de kans op een deal tussen beide partijen erg klein is.

Waar een mogelijke transfer van Rodriguez naar het rijk der fabelen verwezen kan worden, is PSV volgens Elfrink wel concreet bezig met een terugkeer van Luuk de Jong. Sevilla is echter nog niet akkoord met de transfersom die de Eindhovenaren willen bieden. De Andalusiërs verlangen minimaal zes miljoen euro voor de spits en ook het salaris wat De Jong wil opeisen gaat een probleem vormen. De Nederlander staat zelf erg welwillend tegenover een nieuw avontuur in Eindhoven, maar beide clubs moeten er eerst uit zien te komen.

Verder heeft PSV Xavi Simons en Savinho tot de belangrijkste versterkingen gebombardeerd. De negentienjarige Nederlander en de achttienjarige Braziliaan moeten allebei op huurbasis naar de club komen. De bedoeling is dat de transfer van Savinho voor dit weekend afgerond gaat worden. Meerdere bronnen melden aan het Eindhovens Dagblad dat PSV al erg dicht bij de komst van Simons PSV is, maar dat men in Eindhoven 'pas wil juichen' als alle handtekeningen zijn gezet.