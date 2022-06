Slot geeft deel van transferplannen prijs: ‘Dat soort spelers zijn interessant'

Maandag, 27 juni 2022 om 17:44 • Yvo van Dorst • Laatste update: 18:04

Arne Slot heeft maandagmiddag na zijn eerste training van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een update gegeven over de transferplannen van Feyenoord. De Rotterdammers haalden met Danilo en Mats Wieffer twee spelers binnen, maar er zijn er een hoop meer vertrokken vergeleken met de selectie van vorig seizoen. Slot blijft vertrouwen houden in de transferplannen van de club. "Veel spelers die afgelopen jaar speelden, stonden hier op de training niet."

“Een van de doelstellingen van het afgelopen jaar was dat er veel interesse in onze spelers zou komen', zo zei Slot op de persconferentie. “Dat is wel gelukt, want veel spelers die afgelopen jaar speelden stonden er vandaag niet. Daardoor kunnen andere spelers zich ook laten zien. Het zou wel echt mooi zijn als één of twee jeugdspelers zich op een goede manier gaan presenteren. Misschien nog wel meer.’’ Over het voetbal dat Slot wil spelen is hij wel al erg zeker. “Wat men mag verwachten is dat we herkenbaar voetbal gaan spelen met een team dat heel hard werkt en er alles aan doet om te winnen.”

Slot weet ook dat de clubleiding een bepaalde werkwijze heeft met het aantrekken van nieuwe spelers. “Nieuwe spelers proberen wij onder hun marktprijs aan te trekken. We moeten elke keer bekijken: als we daar zo veel aan uitgeven, hoeveel hebben we daar dan nog? We zijn op zoek naar jongens als Aursnes, Trauner en Pedersen. Jongens die voor relatief lage bedragen zijn gekomen, maar invloed op het spel hebben gehad met hun kwaliteiten. Dat soort spelers zijn voor ons interessant”, laat de oefenmeester los over de denkwijze op het gebied van transfers.

Een speler die Feyenoord er ook aankomend seizoen graag bij wil hebben is Guus Til. De Nederlander werd afgelopen seizoen gehuurd van Spartak Moskou en de Rotterdammers hopen ook de komende wedstrijden op de aanvallende middenvelder te kunnen rekenen. “Guus is een speler waar ik uiteraard nog mee in contact sta”, vertelt Slot. “We weten nu iets beter wat de regelgeving is omtrent Russische spelers en we moeten kijken wat daardoor voor ons mogelijk is. Til heeft uiteraard zelf ook ideeën over zijn toekomst, maar die ga ik hier niet delen. Dat vind ik niet gepast.”