Schreuder neemt 29 spelers mee op trainingskamp Ajax: talenten krijgen de kans

Maandag, 27 juni 2022 om 17:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:09

Ajax heeft zijn volledige selectie bekendgemaakt voor het trainingskamp in De Lutte, waar ieder seizoen traditiegetrouw de eerste fase van de voorbereiding wordt geopend. Ajax laat op de eigen clubsite weten dat Alfred Schreuder in totaal 29 spelers meeneemt naar het trainingskamp in Overijssel.

De internationals die in juni interlandverplichtingen hadden ontbreken in de selectie van Schreuder. Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Perr Schuurs maken wel deel uit van de groep, net als Kik Pierie, Lisandro Magallán en Hassane Bandé, die terugkeerden van hun verhuurperiodes. Hierdoor krijgen talenten van Jong Ajax en Ajax Onder 18, zoals Olivier Aertssen, Tristan Gooijer, Eskild Dall, Jayden Banel, Jay Enem, Sten Kremers en Julian Brandes, de kans om zichzelf te laten zien.

Ajax speelt tijdens het trainingskamp twee oefenwedstrijden. Dinsdag wachten de Amsterdammers een ontmoeting SV Meppen (18.00 uur), waarna zaterdagmiddag (14.00 uur) de degens met Paderborn worden gekruist.

Volledige selectie Ajax

Doel: Remko Pasveer, Jay Gorter, Maarten Stekelenburg, Sten Kremers

Verdediging: Perr Schuurs, Sean Klaiber, Kik Pierie, Lisandro Magallán, Youri Regeer, Youri Baas, Anass Salah-Eddine, Terrence Douglas, Olivier Aertssen, Tristan Gooijer

Middenveld: Kian Fitz – Jim, Patrickson Delgado, Donny Warmerdam

Aanval: Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Hassane Bandé, Ar'jany Martha, Christian Rasmussen, Amourricho van Axel Dongen, Mohamed Ihattaren, Giovanni, Eskild Dall, Jayden Banel, Jay Enem, Julian Brandes