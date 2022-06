Feyenoord-aanwinst Danilo spreekt onvrede uit: ‘Het was niet fair van Ajax’

Danilo is verheugd met zijn overstap naar Feyenoord. Tijdens de persconferentie voor de seizoenstart stond de nieuwe aanvaller van de Rotterdammers de media te woord. Daarin liet hij het niet na om lichte ontevredenheid uit te spreken over Ajax, de club die hij afgelopen zomer transfervrij verliet. “Ik had meer verwacht van Ajax. Het aanbod dat ik kreeg voelde niet fair”, aldus de 23-jarige spits.

Danilo werd tijdens het seizoen 2020/21 door Ajax verhuurd aan FC Twente. In Enschedese dienst kwam de Braziliaan in 34 officiële duels tot 17 goals en 5 assists. Danilo is van mening dat hij tijdens deze uitleenbeurt goede dingen heeft laten zien en verwachtte hierdoor een kans te krijgen om zich ook in Amsterdam te tonen. “Ik wilde mijn contract verlengen. Ik wilde graag spelen en juist laten zien wat ik deed bij Twente", verklaarde hij maandag tegenover de aanwezige pers. De aanbieding van Ajax reflecteerde echter geen vertrouwen in dat plan. “Dus nu focus ik mij op Feyenoord.”

Bij Feyenoord trainde Danilo maandag voor het eerst mee. Daar zag hij een jonge selectie, aangezien de ervaren Feyenoord-spelers na een succesvol seizoen nog op vakantie zijn, in onderhandeling zijn met andere clubs of interlandverplichtingen hebben. “Maar het niveau was goed. Er wordt veel verwacht van spelers van Feyenoord", gaf Danilo aan. "Zelf verwacht hij niet direct gehaald te zijn als eerste spits. “Ik wil graag eerste spits zijn, maar dat is aan de trainer. Ik moet laten zien dat ik daar moet staan.”