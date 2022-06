De Ligt prijkt groots op Italiaanse cover met immens bedrag

Maandag, 27 juni 2022 om 13:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Matthijs de Ligt staat op de nominatie om Juventus deze zomer te verlaten. De Nederlander prijkt maandagochtend op de cover van het Italiaanse Tuttosport, inclusief de vraagprijs van la Vecchia Signora voor de 22-jarige verdediger: honderd miljoen euro. Chelsea lijkt het meest geïnteresseerd in De Ligt, die in Turijn nog een contract tot medio 2024 geniet.

Met het vertrek van Giorgio Chiellini wil Juventus liefst niet nog een sterkhouder in de defensie verliezen. Maar, bericht Tuttosport, een goedkope of zelfs transfervrije uittocht van de voormalig Ajacied is helemaal uit den boze. Een hoopvol teken op een eventuele verlenging van zijn contract vertoonde De Ligt nog niet. Naar verluidt heeft Chelsea een bod van veertig miljoen euro, inclusief Christian Pulisic en Timo Werner, neergelegd. De geïnformeerde krant weet echter dat De Ligt ‘alleen wordt verkocht voor honderd miljoen’.

Tuttosport noemt ook een mogelijke vervanger van de Nederlander. Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly geldt als belangrijkste kandidaat. Desondanks zou dat een doorn in het oog van Juventus zijn, dat nog steeds heil ziet in het project om De Ligt ‘leider van de toekomst' te maken. “Koulibaly, 31 jaar, is niet echt een investering voor de toekomst, maar biedt wel solide garanties voor het heden”, meldt het blad. Met een contract tot volgend jaar zomer wordt de Senegalese vice-aanvoerder tevens als betaalbaar gezien.

De Ligt stapte in de zomer van 2019 voor ruim 85 miljoen euro over naar de Turijnse topclub. Daarmee is de verdediger na Cristiano Ronaldo (117 miljoen) en Gonzalo Higuaín (90 miljoen) de duurste aankoop ooit van de club. Tot nu toe speelde hij 117 wedstrijden voor Juventus, waarvan het merendeel als basisspeler. Hij scoorde daarin acht keer en bereidde driemaal direct een doelpunt voor. Recent verscheen de naam van De Ligt al in alle kranten, toen Nicola Legrottaglie (oud-speler van Juventus) beweerde dat ‘Juventus niet voor een transfer zal gaan liggen’.