Barcelona refereert met nieuw uitshirt aan Dream Team van Johan Cruijff

Maandag, 27 juni 2022 om 11:46 • Laatste update: 12:04

Barcelona heeft maandagochtend het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2022/23 gepresenteerd. De gouden kleur verwijst naar het Dream Team uit 1992, dat in dat jaar onder leiding van Johan Cruijff twee landstitels op rij won en voor het eerst in de clubgeschiedenis beslag legde op de Europa Cup I. Het tenue is verrijkt met opvallende kleuren op de mouwen.

Alhoewel de gouden gloed van het nieuwe shirt gelijkenissen toont met het oranje tricot uit 1992, lijkt Barça vooral te refereren naar het ‘gouden tijdperk’ van dertig jaar geleden. Cruijff werd in 1988 trainer van de Catalanen en won tussen 1991 en 1994 liefst vier landstitels op rij. In de Europa Cup-finale van 1992 tegen Sampdoria scoorde Ronald Koeman in de verlenging de winnende goal. De ploeg van Cruijff werd later benoemd tot Dream Team.

Inspired by Barcelona ’92. A kit for a golden age. pic.twitter.com/yzTOGpumsM — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2022

Het opvallende kleurenpalet op de mouwen is geïnspireerd door de Olympische Zomerspelen, die in 1992 in Barcelona werden gehouden. Het lint van de medailles die tijdens die spelen werden uitgedeeld droegen een soortgelijke combinatie van rood, groen(blauw), marineblauw, geel en blauw. De betreffende kleuren worden ook vertoond op de nieuwe inloopshirts van 2022/23.

Op de officiële website meldt de Catalaanse topclub dat de gouden kleur tevens een eerbetoon is aan het vrouwenteam. “Het staat voor de waarden die nodig zijn om een gouden medaille te winnen, zoals vasthoudendheid, ambitie, inspanning en constante verbetering.” Barcelona Femení won afgelopen jaargang de landstitel en de nationale beker. Het seizoen ervoor mocht het team van de inmiddels vertrokken Lieke Martens zelfs drie hoofdprijzen bijschrijven: de landstitel, de beker en de Champions League.