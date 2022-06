Massale uittocht compleet: Cech kiest eieren voor zijn geld en vertrekt

Maandag, 27 juni 2022 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:34

Petr Cech legt vanaf donderdag zijn werkzaamheden neer bij Chelsea, zo maakt de Engelse topclub bekend via de officiële kanalen. De Tsjech sorteert daarmee voor op een gedwongen vertrek van Todd Boehly, de nieuwe mede-eigenaar van the Blues. Cech gaf sinds zijn benoeming drie jaar geleden advies en begeleiding over verschillende voetbal- en prestatiekwesties bij Chelsea. Bovendien vormde hij een belangrijke schakel tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal.

Sinds het vertrek van Roman Abramovich vinden er flinke wisselingen plaats binnen het bestuurlijk orgaan van Chelsea. Naast Marina Granovskaia vertrekt nu dus ook Cech, die het ontslagbericht van de club niet afwacht en zelf de handdoek in de ring gooit. De voormalig doelman van de club legt per 30 juni (donderdag) al zijn werkzaamheden neer. Cech gold jarenlang als vertrouweling van Abramovich, maar door het vertrek van de Russische eigenaar is er ook voor hem geen plek meer. De rol van Granovskaia, die zich bemoeide met het aankoopbeleid, moet worden ingevuld door Maxwell, weet Fabrizio Romano.

Boehly betitelt Cech als reactie op zijn afscheid als 'belangrijk lid van de Chelsea-familie'. "We begrijpen zijn besluit om afstand te nemen en danken hem voor zijn bijdragen als adviseur en zijn inzet voor de club en onze gemeenschap. We wensen hem het beste", aldus de voorzitter en mede-eigenaar. Cech speelde in zijn actieve loopbaan tussen 2004 en 2015 liefst 494 officiële wedstrijden voor Chelsea. Na de komst van Thibaut Courtois stapte hij over naar Arsenal, waar hij de laatste jaren van zijn loopbaan doorbracht. In de zomer van 2019 zette hij een punt achter zijn carrière, waarna hij in bovenstaande functie betrokken bleef bij Chelsea.

"Het was een enorm voorrecht om deze rol de afgelopen drie jaar bij Chelsea te mogen vervullen", vertelt de Tsjech op de clubsite. "Nu de club een nieuwe eigenaar heeft, voel ik dat dit het juiste moment is om een stap opzij te zetten. Ik ben blij dat de club nu in een uitstekende positie verkeert met de nieuwe eigenaren, en ik heb vertrouwen in het toekomstige succes, zowel op als naast het veld." Cech bekleedde officieel de functie van technical & performance advisor en vormde de schakel tussen de jeugd en de hoofdmacht. Ook onderhield hij nauwe banden met Granovskaia.