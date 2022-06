PSV-aanwinst raakt meteen gevoelige snaar met uitspraak over kampioenschap

Bij PSV wordt achter de schermen hard gewerkt aan de selectie voor komend seizoen. De Eindhovenaren verzekerden zich met Ki-Jana Hoever, Boy Waterman en Walter Benítez al van de nodige versterkingen, waarbij met name de komst van laatstgenoemde tot veel optimisme leidt. De van OGC Nice overgekomen doelman moet de onbetwiste nummer één worden onder de lat. Een positie waar afgelopen seizoen vaak in negatieve zin over werd gesproken rond het Philips Stadion. Benítez is vastberaden om te slagen bij PSV.

Afgelopen weekend stond Benítez voor het eerst tussen de palen bij zijn nieuwe werkgever, toen PSV met 6-0 te sterk bleek voor de Duitse vijfdeklasser BW Löhne. De goalie speelde een helft mee en hield zijn doel dus schoon. "Ik wil doorgroeien door heel veel wedstrijden te spelen. Dat ik mezelf er kan ontwikkelen is de belangrijkste reden bij mijn keuze voor PSV. Ik wil een nog betere versie van mezelf worden", verklaart de Argentijn in gesprek met De Telegraaf. "PSV is in Argentinië nog steeds een club met een grote historie, die geschiedenis heeft geschreven in Europa. Het is in elke geval een club met naam, die ze in mijn thuisland zullen volgen."

Ondanks zijn uitstekende cijfers in dienst van OGC Nice - Benítez hield afgelopen seizoen 14 keer de nul in 37 competitiewedstrijden - lijkt een plek in de nationale ploeg van Argentinië voorlopig te hoog gegrepen. "Ik doe gewoon mijn best en wacht tot die uitnodiging een keer komt. Dan zal ik alles geven. Sinds de komst van de nieuwe bondscoach is er in de rangorde van de keepers wel wat veranderd. Ze hebben me verteld, dat ik nu op een lijst sta om geselecteerd te kunnen worden", aldus Benítez, die gezien zijn Franse nationaliteit ook voor de nationale ploeg van Frankrijk uit zou kunnen komen. "Of ik dat doe, hangt van het moment af waarop er een uitnodiging komt. Voorlopig hoef ik nog geen knoop door te hakken."

Benítez hoopt zich met zijn stap naar PSV in de kijker te spelen bij bondscoach Lionel Scaloni. Daarvoor is het wel van belang om prijzen te pakken, weet de sluitpost. "Mij is bekend dat PSV al vier jaar geen kampioen is geworden", raakt Benítez meteen een gevoelige snaar. De doelman raakte overtuigd na een gesprek met technisch directeur John de Jong en trainer Ruud van Nistelrooij en hoopt in Eindhoven vol voor de prijzen te spelen. "Ze hadden het over het ’project PSV’, waarin ik zo goed zou passen. Wat dat project is? Plaatsing voor de Champions League en de titel pakken. Dat zijn de doelen. Ik wil mijn beste seizoen laten zien bij PSV en prijzen pakken."