Doorbraakseizoen moet leiden tot terugkeer in Engeland voor Danjuma

Maandag, 27 juni 2022 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Arnaut Danjuma heeft opnieuw de mogelijkheid om zijn carrière voort te zetten in de Premier League. The Guardian schrijft dat de aanvaller in de nadrukkelijke belangstelling staat van West Ham United. The Hammers toonden al eerder interesse in de Oranje-international, maar kregen destijds nul op het rekest. Danjuma beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak bij Villarreal met het bereiken van de halve finale in de Champions League en zijn terugkeer in het Nederlands elftal.

West Ham is niet de enige geïnteresseerde club in Danjuma. In mei sprak Fabrizio Romano van interesse van Liverpool en Paris Saint-Germain. Volgens de transferexpert heeft de Oranje-international een prijskaartje van 45 miljoen euro om zijn nek hangen, daar zijn contract bij Villarreal nog doorloopt tot de zomer van 2026. Volgens Engelse media beschikt de Nederlander over een ontsnappingsclausule van 45 miljoen pond (omgerekend ruim 52 miljoen euro). Eerder werd door Villarreal ingezet op een transfersom van 75 miljoen euro, maar die werd al snel naar beneden bijgesteld.

West Ham United ziet in Danjuma de gewenste versterking voor de aanvalslinie. De buitenspeler heeft een verleden bij Bournemouth en is om die reden bekend met het Engelse voetbal, wat in het voordeel spreekt voor de Premier League-club. Danjuma zal dan wel genoegen moeten nemen met de Conference League, daar West Ham afgelopen seizoen als zevende eindigde. Villarreal verzekerde zich in LaLiga van dezelfde eindnotering en speelt om die reden eveneens in het derde Europese clubtoernooi. Met een transfer naar Londen zal het salaris van Danjuma wel flink kunnen worden opgekrikt.

Danjuma is niet de enige aanvaller die op het wensenlijstje staat bij the Hammers. West Ham hoopt zich tevens te versterken met Armando Broja (eigendom van Chelsea) en Jesse Lingard (transfervrij sinds vertrek bij Manchester United). Met het aantrekken van Nayef Aguerd heeft David Moyes zijn eerste aanwinst reeds kunnen verwelkomen. De Marokkaanse verdediger is voor een slordige 35 miljoen euro overgenomen van Stade Rennes. Verwacht wordt dat Alphonse Areola de tweede aanwinst wordt. De doelman moet overkomen van Paris Saint-Germain en gaat naar verwachting 11,5 miljoen euro kosten.