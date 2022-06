‘Suárez verrast vriend en vijand; ’shock move‘ wordt maandag nog bekend’

Maandag, 27 juni 2022 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:32

Luis Suárez lijkt zijn carrière buiten Europa te gaan vervolgen. De Uruguayaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van River Plate, dat hem maandag al hoopt te presenteren. Journalist Bruno Vain van Direct TV meldt op basis van bronnen 'dicht bij de club' dat de officiële aankondigingen de komende 24 uur naar buiten zal worden gebracht. Suárez beschikt bij Atlético Madrid over een aflopend contract en kan om die reden transfervrij worden aangetrokken.

De naam van Suárez werd de voorbije weken al aan tal van clubs gelinkt. Atalanta en Inter Miami werden genoemd als mogelijke vervolgbestemming, net als Barcelona. De Catalanen hebben een terugkeer echter vanaf het eerste moment afgewimpeld, daar volledig wordt ingezet op de komst van Robert Lewandowski. River Plate lijkt nu de beste papieren te hebben in de strijd om Suárez. Een transfer naar de Argentijnse topclub leek vanwege de financiële eisen een praktisch onmogelijke opgave, maar is ineens een 'hele reële optie' geworden, zo klinkt het vanuit Direct TV.

Suárez moet bij River Plate als opvolger dienen van Julián Álvarez, die deze zomer de overstap maakte naar Manchester City. De Argentijnen zijn op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor de voorste linie en hebben van de voormalig Ajacied hun topprioriteit gemaakt. De mogelijke transfer naar Zuid-Amerika is een verrassende, daar Suárez lange tijd zijn zinnen had gezet op een langer verblijf in Europa. "Ik denk niet aan het geld", zei Suárez onlangs bij het radioprogramma El Larguero. "Ik wil spelen op een hoog niveau in aanloop naar het WK, dat kan het beste in Europa. Ik krijg veel telefoontjes uit Mexico, Brazilië, Argentinië…, maar mijn focus ligt vooral op Europa."

Marcelo Gallardo heeft goede hoop dat Suárez spoedig wordt aangetrokken. De trainer van River Plate liet zich afgelopen weekend na de wedstrijd tegen Lanús uit over de geruchten rond de Uruguayaan. "We hebben een goede kans hem vast te leggen. We hebben al eerder een poging gedaan en toen was hij enthousiast. Als hij dat niet had gehad, zaten we hier niet op hem te wachten. Je hoeft ook niet tegen mensen te liegen, je hoeft niet te veel enthousiasme op te wekken." Suárez is momenteel herstellende van een knieblessure. De aanvaller is onlangs teruggekeerd van een vakantie op Ibiza, waar hij samen met onder meer Cesc Fabregas en Lionel Messi de 35ste verjaardag van de Argentijn vierde.