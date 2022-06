Directeur zet deur op een kier voor ‘emotional homecoming’ Ronaldo

Maandag, 27 juni 2022 om 08:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

De geruchten over een mogelijk vertrek van Cristiano Ronaldo bij Manchester United zijn ook in zijn geboorteland niet onopgemerkt gebleven. Bij Sporting Portugal, de club waar de sterspeler zijn jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaalde voetbal, geloven ze sterk in een terugkeer. Sportief directeur Hugo Viana heeft zich tegenover Sky Sports uitgelaten over een 'emotional homecoming', maar verwacht dat deze zomer nog niet het juiste moment is.

De geruchten over een vertrek van Ronaldo hebben een vlucht genomen sinds zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes vorige week op bezoek ging bij Todd Boehly, de nieuwe mede-eigenaar van Chelsea. Bij United geloven ze echter niet in een afscheid en is het plan om met de Portugese superster het nieuwe seizoen in te gaan. Ronaldo is niet te koop, zo stelt de club van Erik ten Hag. Het onvermogen om zich te kwalificeren voor de Champions League en het uitblijven van transfers heeft geleid tot berichten over een mogelijk vertrek van Ronaldo. Ten Hag heeft al meerder keren laten doorschemeren dat Ronaldo deel uitmaakt van zijn toekomstplannen.

Ook in Portugal worden de geruchten op de voet gevolgd. "Ik denk dat het nu niet mogelijk zal zijn, maar je weet het nooit", reageert Viana op een mogelijke terugkeer van Ronaldo bij Sporting Portugal. "Hij moet zelf de beslissing nemen over zijn toekomst. Ik wil daar niet te veel over praten, het is zijn toekomst. Hij heeft nog een contract voor een jaar, laten we daarna verder kijken." Ronaldo speelde tussen 1997 en 2002 in de jeugdopleiding van Sporting en maakte twee jaar na de eeuwwisseling zijn eerste opwachting in de hoofdmacht. Via United, Real Madrid en Juventus keerde hij vorig jaar terug op Old Trafford.

De terugkeer van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar ging gepaard met veel bombarie, mede door het gegeven dat hij tussen 2003 en 2009 gigantische successen beleefde bij United. Ondanks zijn 24 goals in 38 wedstrijden over alle competities beleefde hij een seizoen om snel te vergeten. The Red Devils eindigden teleurstellend als zesde in de Premier League, waardoor Ronaldo voor het eerst in zijn actieve spelerscarrière níét in de Champions League uitkomt. Halverwege mei sprak de goalgetter nog zijn wens uit om prijzen te willen winnen onder Ten Hag, waar hij nu echter een stuk minder zeker over lijkt.