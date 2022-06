Frank Arnesen zwaait speler met ‘belangrijke stempel’ definitief uit

Maandag, 27 juni 2022 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme

De transfer van Bryan Linssen naar Urawa Red Diamonds is definitief beklonken, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige aanvaller wordt per direct overgenomen en tekent bij de club uit Japan een contract voor tweeënhalf jaar. Het contract van Linssen liep bij Feyenoord nog door tot volgend jaar zomer. Het is niet bekend wat de club heeft ontvangen om de eenjarige verbintenis af te kopen. Het wordt voor Linssen zijn eerste avontuur buiten de landsgrenzen.

Linssen begon afgelopen seizoen als basisspeler, maar zag zijn plek naarmate het seizoen vorderde steeds vaker worden ingenomen door supersub Cyriel Dessers. Na in de zomer van 2020 transfervrij te zijn overgekomen van Vitesse kwam Linssen in zijn eerste jaar in Rotterdamse dienst tot elf treffers. Afgelopen jaargang kwam hij in alle competities tot zeventien treffers en tien assists. Daarmee had hij een aanzienlijk aandeel in het bereiken van de Conference League-finale en de derde plek in de Eredivisie. In totaal stokt de teller bij 91 officiële wedstrijden.

"Bryan heeft zijn carrière altijd zorgvuldig opgebouwd en heeft steeds opnieuw laten zien het niveau een stapje hoger ook aan te kunnen", vertelt technisch directeur Frank Arnesen op de clubsite. "Ook bij ons is dat gelukt. Met zijn rendement en energie is hij niet alleen op het veld van toegevoegde waarde geweest. Ook als persoon heeft hij binnen de selectie een belangrijke, positieve stempel weten te drukken. De stap naar het buitenland is altijd een lang gekoesterde wens van hem gebleven. Nu deze mogelijkheid zich voordoet nemen we dan ook op een mooie manier afscheid van elkaar."

Voor Linssen komt met de transfer naar de Japanse J1 League een nieuwe droom uit. De aanvaller speelde in Nederland achtereenvolgens voor Fortuna Sittard, MVV Maastricht, VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse en Feyenoord. "Met spelen voor Feyenoord heb ik een van mijn mooiste dromen verwezenlijkt", laat Linssen weten in zijn afscheidsbericht. "De tijd is voorbij gevlogen. Ik kijk niet alleen met een trots gevoel terug op onze prestaties op het veld, maar zal me ook de mensen met wie ik zo fijn heb samengewerkt altijd blijven herinneren. En natuurlijk de supporters en een volle Kuip: dat ga ik enorm missen."