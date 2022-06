Feyenoord en Lyon nog niet akkoord: Rotterdammers stellen harde eis

Maandag, 27 juni 2022 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:38

Er is nog geen akkoord bereikt over de transfer van Tyrell Malacia naar Olympique Lyon. Transferexpert Fabrizio Romano meldde vorige week op basis van bronnen rond de Franse club dat overeenstemming was bereikt over een bedrag van vijftien miljoen euro inclusief bonussen. Het Algemeen Dagblad weet dat de Rotterdammers minimaal vijftien miljoen euro verlangen als vast bedrag. Dat bedrag moet oplopen middels eventuele bonussen. Malacia heeft zelf al een bezoek gebracht aan Lyon en heeft zijn zinnen gezet op een transfer.

Er wordt al weken over gesproken en volgens Romano was de deal zelfs beklonken, maar volgens het Algemeen Dagblad ligt er nog geen akkoord tussen Feyenoord en Lyon. De Franse club zag al twee biedingen worden afgeslagen en heeft nu tevens te horen gekregen dat vijftien miljoen inclusief bonussen niet voldoende is. De Rotterdammers verlangen meer, zo klinkt het. Malacia wordt gezien als een van de smaakmakers van het afgelopen seizoen en heeft zijn waarde opgekrikt met zijn oproep voor het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het geld dat Feyenoord verdient aan Malacia mag door trainer Arne Slot slechts deels worden geherinvesteerd. De Rotterdammers gaat Ian Maatsen aantrekken als vervanger van Malacia. De twintigjarige linksback van Chelsea komt via een huurconstructie naar Feyenoord, dat daarnaast probeert om een koopoptie te bedingen. Afgelopen seizoen werd de verdediger verhuurd aan Coventry City. In de Championship kwam Maatsen al tot veertig officiële duels, waarin hij goed was voor drie goals en één assist.

Malacia speelde afgelopen seizoen 49 officiële wedstrijden namens Feyenoord en is na 135 officiële duels in de hoofdmacht ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ervaren kracht te noemen. De felle linkervleugelverdediger is ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven. Het zou een van de redenen zijn dat Feyenoord de onderhandelingen met Lyon probeert te rekken, daar onder meer Manchester United nog geen bod heeft uitgebracht. Ook Newcastle United wordt in verband gebracht met Malacia. Lyon lijkt echter nog altijd de beste papieren te hebben, mits zij aan de eisen van Feyenoord willen voldoen.