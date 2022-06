‘Marcelo heeft resoluut antwoord op aanbod om Bale te vergezellen in LA'

Zondag, 26 juni 2022 om 22:53 • Yvo van Dorst • Laatste update: 07:00

Marcelo kan na zijn transfervrije vertrek bij Real Madrid naar meerdere clubs, maar hij vertrekt in ieder geval niet naar Los Angeles FC. De linksback kon volgens Mundo Deportivo net als ex-ploeggenoot Gareth Bale naar Amerika vertrekken, maar aast op een club in Europa. Volgens AS is het echter zo dat Marcelo juist is aangeboden bij veel Amerikaanse clubs en werd afgewezen vanwege zijn leeftijd.

Volgens Mundo Deportivo is Marcelo vastberaden om in Europa te blijven. Bij voorkeur blijft de Braziliaan zelfs in Spanje, waar hij woont. Eerder toonden Real Valladolid en Rayo Vallecano al interesse in Marcelo. Ronaldo Lima is de eigenaar van eerstgenoemde club en ziet in zijn landgenoot de ideale versterking om een technisch beter team te bouwen. De belangrijkste eis van Marcelo is wel dat hij een contract krijgt voor minimaal twee seizoenen.

AS meldt juist dat het management van Marcelo hem zelf bij zeven clubs uit Amerika heeft aangeboden. Hierbij zat ook LAFC - waar Bale nagenoeg zeker naartoe vertrekt - en stadgenoot LA Galaxy. Geen enkele club van deze zeven heeft Marcelo een contract aangeboden of interesse getoond in zijn diensten. De leeftijd van de 34-jarige linksback zou voornaamste reden zijn dat de Amerikaanse clubs het er niet op willen wagen.

Marcelo was afgelopen seizoen aanvoerder bij Real Madrid, maar hij kreeg weinig speeltijd bij de club. De Braziliaan kwam in slechts zeventien wedstrijden binnen de lijnen, maar won met het team wel de Champions League en het landskampioenschap in LaLiga. Marcelo kwam in 2007 voor 6,5 miljoen euro over van Fluminense. De 58-voudig international speelde 544 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 37 keer wist te scoren en meer dan 100 assists gaf.