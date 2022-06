‘De Ligt heeft nooit zijn best gedaan om zich geliefd te maken en aan te passen’

Maandag, 27 juni 2022

Matthijs de Ligt staat in de serieuze belangstelling van Chelsea en volgens Nicola Legrottaglie is het voor de club niet erg als de verdediger vertrekt. Tegenover Tuttojuve vertelt de oud-speler van la Vecchia Signora dat hij het nooit echt heeft gezien in de Nederlander. “Ik heb hem nooit echt bij Juventus vinden passen.”

“Als ik naar zijn karakter kijk, dan vind ik De Ligt echt een goede speler”, begint Legrottaglie, die meer dan honderdvijftig wedstrijden speelde voor de club uit Turijn. “Maar ik denk dat hij nooit echt bij Juventus heeft gepast. Ik heb nooit echt leiderskwaliteiten bij hem gezien. Van buiten leek het er zelfs op alsof hij een beetje buiten de groep viel. Laten we zeggen dat hij nooit zijn best heeft gedaan om zich geliefd te maken en aan te passen.”

'Legrottaglie heeft duidelijke verwachtingen van de kans dat De Ligt mag vertrekken van Juventus. “De clubleiding zal zeker niet voor een transfer gaan liggen, maar ik denk dat ze willen wachten op het beste alternatief. Dat verwacht ik wel, ik denk ook niet dat Juventus overhaaste beslissingen wil maken. Ik denk in ieder geval niet dat de club hem moet houden als hij al heeft aangegeven dat hij weg wil.”

Chelsea heeft zich al meerdere malen gemeld bij Juventus voor een bod op De Ligt. De laatste aanbieding die de Londenaren hebben weggelegd was een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro plus de diensten van Timo Werner. De Ligt heeft ook al bij de clubleiding van Juventus aangegeven dat hij open staat voor een transfer naar Chelsea, waardoor de Italianen moeten gaan nadenken over een eventuele transfer. De 22-jarige verdediger speelde tot nu toe 117 officiële wedstrijden voor Juventus.