Sky: Bayern gaat torenhoog in de boom zitten met vraagprijs voor Lewandowski

Zondag, 26 juni 2022 om 19:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:17

Bayern München laat Robert Lewandowski niet voor een appel en een ei naar Barcelona gaan. Volgens Sky Sports wil der Rekordmeister zestig miljoen euro overgemaakt zien vanuit Spanje, anderhalf keer zo veel als het laatste bod van de Catalanen bedroeg. Als Barcelona niet bereid is om aan de vraagprijs te voldoen, lijkt het niet onaannemelijk dat Lewandowski ook in zijn laatste contractjaar in München voetbalt.

Volgens de Duitse afdeling van Sky Sports meldde Barcelona zich donderdag bij Bayern met een bod van ruim 40 miljoen euro. BILD maakte hier 35 van. De Duitse landskampioen geeft echter geen duimbreed toe en wil een veel hoger bedrag zien voor zijn topschutter. Het contract van Lewandowski loopt nog een jaar door en de clubleiding heeft al meermaals duidelijk laten weten dat Bayern van plan is om de Pool daaraan te houden.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic liet deze week aan Sky Sports weten dat hij erop rekent dat Lewandowski zich 'gewoon' weer zal melden bij de eerste training van het nieuwe seizoen. "Dat verwacht ik tenminste wel", aldus de bestuurder. Salihamidzic voegde daaraan toe recentelijk 'een goed gesprek' te hebben gehad met Pini Zahavi (de zaakwaarnemer van Lewandowski) op het Spaanse eiland Mallorca. De oud-middenvelder weigerde in te gaan op details daarvan.

Half mei maakte Salihadmidzic de vertrekwens van Lewandowski wereldkundig. "Iets in mij is verdwenen. Ik wil Bayern verlaten om meer emoties mee te maken in mijn leven", luidde de tekst uitleg van de 33-jarige spits niet veel later, die hij verstrekte in een podcast van het Poolse Onet Sport. Barcelona begon zich al snel aan te dienen als voornaamste gegadigde voor Lewandowski. Een eerste bod van 32 miljoen euro werd al snel van de hand gewezen en ook de meest recente poging zette geen zoden aan de dijk. Bayern zou onder meer Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) op het oog hebben om een eventueel vertrek van Lewandowski op te vangen, terwijl Sadio Mané al bij Liverpool werd opgepikt om de Beierse aanval van nieuw elan te voorzien.