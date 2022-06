Arne Slot troeft Ten Hag af in strijd om de Rinus Michels Award

Zondag, 26 juni 2022 om 17:30 • Yvo van Dorst • Laatste update: 19:47

Arne Slot heeft zondagavond voor het eerst in zijn trainerscarrière de Rinus Michels Award gewonnen. De oefenmeester liet hiermee onder andere Erik Ten Hag achter zich, die de prijs voor de beste trainer van de Eredivisie al drie keer won. Andere genomineerden waren Ron Jans (FC Twente), Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) en Joseph Oosting (RKC Waalwijk).

Slot startte met een dankwoord voor zijn spelers na het in ontvangst nemen van de award. "Ik begin met het bedanken van mijn spelers. Spelers winnen wedstrijden voor een trainer. Het mooie van deze award is dat het niet alleen over prestaties gaat. Maar ook over de manier van spelen. Wedstrijden win je als je goede spelers hebt en die had ik afgelopen seizoen. De speelwijze en de fitheid zijn hier ook belangrijk voor en daar wil ik mijn hele staf voor bedanken."

De Rinus Michels award wordt aan het eind van ieder seizoen uitgereikt aan de beste trainer van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast wordt elk jaar de prijs uitgedeeld voor de beste jeugdopleiding in het betaald voetbal. De winnaar van de award wordt gekozen door stemmen van alle trainers die actief zijn in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De prijs voor beste trainer werd voor het eerst uitgereikt in 2004.

Het is de eerste keer dat Arne Slot de prijs voor beste trainer in de wacht sleept. De laatste twee keren dat de award werd uitgereikt, won Ten Hag. De oefenmeester, die aankomend seizoen bij Manchester United voor de groep staat, is tevens recordwinnaar van de prijs. Ten Hag won de onderscheiding in 2016, 2019 en 2021. In 2020 werd er geen Rinus Michels Award uitgereikt vanwege het afgebroken coronaseizoen.

Slot werd vorig jaar derde in de Eredivisie en kwam met Feyenoord in de finale van de Conference League. Het was twintig jaar geleden dat de club voor het laatst een Europese finale speelde. De prijs voor beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie ging naar Dick Lukkien, die met FC Emmen kampioen werd en de club weer terug naar de Eredivisie loodste. Bert van Marwijk ontving een oeuvreprijs voor zijn werkzaamheden en verdiensten in het Nederlandse voetbal.