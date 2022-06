Algemeen Dagblad: Erik ten Hag laat oog vallen op vierde (!) Ajacied

Zondag, 26 juni 2022 om 18:02 • Mart van Mourik

Erik ten Hag gaat een poging wagen om Nicolás Tagliafico naar Manchester United te halen, zo weet het Algemeen Dagblad zondagmiddag te melden. De linksback wil én mag vertrekken bij Ajax en zou van United de gewenste uitweg aangeboden krijgen. Onlangs werden ook Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Antony al gelinkt aan the Red Devils.

Het nieuws is opvallend, daar de naam van de Argentijn nog niet eerder in een adem genoemd is met United. Ajax werkt momenteel hard aan een akkoord met AZ over de komst van Owen Wijndal, die gehaald wordt voor de linksbackpositie. Mede door het aantrekken van Wijndal zou Ajax zich nog flexibeler opstellen wat betreft een vertrek van Tagliafico, die in Amsterdam nog beschikt over een contract dat doorloopt tot medio 2023.

Waar Ajax bereid is Tagliafico voor een ‘aanvaardbaar bedrag’ te laten vertrekken, zetten de Amsterdammers de hakken in het zand wanneer de namen van Timber, Martínez en Antony vallen. Het trio zou alleen mogen vertrekken bij een ‘niet te weigeren bod’. Timber zou zelf de interesse van United al naast zich neer hebben gelegd, daar hij het risico op het krijgen van weinig speeltijd wil minimaliseren met het oog op het WK in Qatar.

Ajax is bezig aan een roerige transferperiode, waarin Steven Bergwijn en Brian Brobbey de voorhoede moeten komen versterken. De Amsterdammers hebben volgens The Athletic een akkoord op hoofdlijnen met Tottenham Hotspur over Bergwijn, die ongeveer 25 miljoen euro zal kosten. De Telegraaf meldde deze week dat de komst van Brobbey veel minder zeker is. RB Leipzig hing een prijskaartje van liefst achttien miljoen euro om diens nek. Zondagochtend meldde Fabrizio Romano dat de kansen in de strijd om Wijndal in het voordeel van Ajax zijn gekeerd na het afhaken van geïnteresseerde clubs uit Italië.