Feyenoord doet zaken met AZ en heeft derde zomeraanwinst binnen

Zondag, 26 juni 2022 om 17:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:15

Mohamed Taabouni gaat zijn carrière vervolgen bij Feyenoord, zo maakt Voetbal International zondagmiddag bekend. De twintigjarige aanvallende middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis bij AZ en vertrekt transfervrij naar Rotterdam. Na Mats Wieffer en Danilo is Taabouni de derde versterking voor de ploeg van trainer Arne Slot.

AZ waagde onlangs nog een poging om de aflopende verbintenis van de creatieve middenvelder te verlengen, maar Taabouni zag een nieuw contract in Alkmaar niet zitten. Hij stond al langere tijd in de belangstelling van diverse binnenlandse en buitenlandse clubs en gaf dus de voorkeur aan een vertrek. Feyenoord blijkt daadkrachtig en geeft de middenvelder naar verluidt een ‘meerjarig contract’, al is de exacte duur van de aanstaande overeenkomst vooralsnog onbekend.

Taabouni wordt komende maandag medisch gekeurd in Rotterdam. De rechtspoot wordt bij Feyenoord herenigd met trainer Arne Slot, onder wie Taabouni in 2019 debuteerde bij AZ. De afgelopen drie seizoenen moest de creatieveling overigens vooral genoegen nemen met een plek in het elftal van Jong AZ. In de Alkmaarse beloftenploeg kwam Taabouni tot 96 officiële optredens. Afgelopen voetbaljaargang speelde laatstgenoemde 32 Keuken Kampioen Divisie-duels, waarin hij 5 keer scoorde en 3 assists verzorgde.

Afgelopen donderdag kondigde Feyenoord via de officiële kanalen ook al de komst van Wieffer aan. De 22-jarige middenvelder is overgekomen van Excelsior en heeft zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2026 gezet. Verder is Slot naar verluidt nog op zoek naar aanvallende versterkingen. Zaterdagavond werd zowel Calvin Stengs (OGC Nice) als Wilfried Gnonto (FC Zürich) gelinkt aan de Rotterdammers.