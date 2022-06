Thibaut Courtois laat eerste tatoeage zetten met drie opvallende details

Zondag, 26 juni 2022 om 16:03 • Laatste update: 16:14

Thibaut Courtois heeft de gewonnen Champions League-finale in de vorm van een tatoeage vereeuwigd op zijn onderarm. De sluitpost hield Real Madrid tijdens het gewonnen duel met Liverpool (0-1) met diverse reddingen op de been en werd na afloop verkozen tot Man van de Wedstrijd. Ruim een maand na het winnen van het miljardenbal besloot de Belg om de finale in Parijs in de vorm van drie elementen te laten tatoeëren. In het kunstwerk zijn zijn initialen met rugnummer, de beker met de grote oren én een dichtgemetseld doel te herkennen.