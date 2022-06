Management Neymar gaat op gesprek in Italië

Vincent Kompany heeft de eerste aankoop als manager van Burnley binnen. Scott Twine komt voor circa 4,5 miljoen euro over van MK Dons en zet zijn handtekening onder een vierjarige verbintenis. (Daily Mail)

Fulham ligt op poleposition om Luca Pellegrini in te lijven. De linksachter van Juventus is toe aan een nieuwe uitdaging en moet naar verluidt tien tot vijftien miljoen euro kosten. (La Gazzetta dello Sport)

