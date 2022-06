Kuijt belt Kishna op voor uitleg: ‘Ik ken hem niet goed, maar ik wil het horen'

Zondag, 26 juni 2022 om 14:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:45

Dirk Kuijt gaat mogelijk een laatste poging wagen om Ricardo Kishna binnenboord te houden. Afgelopen donderdag liet de aanvaller van ADO Den Haag weten de club te gaan verlaten en zijn kans in het buitenland te willen grijpen. Na afloop van de eerste training van het seizoen vertelt trainer Kuijt dat hij het besluit van Kishna respecteert, maar dat hij de vertrekwens nog niet van de buitenspeler zelf vernomen heeft.

“Ik heb meerdere malen contact gehad met Ricardo”, opent Kuijt voor de camera van Omroep West. “Ik wil hem graag nog een keer spreken, maar ik respecteer het als Ricardo daadwerkelijk het buitenland boven Nederland verkiest. Ik weet dat hij gecharmeerd is van ADO en dat het van hem een wens is om te promoveren met ADO. Ik ken hem niet heel goed, want ik heb pas een paar keer met hem gesproken. Hij kan nog wel een telefoontje van mij verwachten. Ik heb via mensen binnen de club vernomen dat hij het buitenland verkiest boven Den Haag, maar ik wil dat ook nog graag een keer van hem zelf horen.”

Hoewel Kishna aangaf lang moest nadenken over een nieuw bod van ADO, heeft hij besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. “Er wordt intern hard gewerkt aan een sterk elftal en de plannen die zijn voorgehouden zien er ook oprecht goed uit, dus dat zorgde ervoor dat ik er nog eens goed over na heb gedacht”, vertelde de vleugelspits aan Omroep West. “Maar ik merk dat een buitenlands avontuur aan mij blijft trekken. Daarom vind ik het niet chic om ADO in de wachtkamer te laten wachten. Om die reden heb ik eigenaar Ignacio Beristain medegedeeld niet op de aanbieding in te gaan.”

Waar ADO er dus niet in lijkt geslaagd om Kishna binnenboord te houden, lukte het wel om Thomas Verheydt langer vast te leggen. Verheydt was aanvankelijk niet zeker of hij na het mislopen van promotie naar de Eredivisie bij ADO wilde blijven, maar uiteindelijk ging hij overstag. “Clubs uit Thailand, Saudi-Arabië en Qatar waren geïnteresseerd. Maar ADO ook, en daar ben ik nog niet klaar. Ik wil ADO naar de Eredivisie schieten. Daarom heb ik verlengd. Bij mijn club voetballen en dicht bij mijn gezin”, aldus Verheydt bij ESPN.