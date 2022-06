Vertrekt Ronaldo? BBC is glashelder over bezoek Jorge Mendes aan Chelsea

Zondag, 26 juni 2022 om 11:19 • Jeroen van Poppel

Manchester United is niet van plan om Cristiano Ronaldo te laten vertrekken, zo verzekert de BBC. De 37-jarige superster is de afgelopen 24 uur plots onderdeel geworden van hardnekkige geruchten over een afscheid, maar 'bronnen rond de club' stellen volgens de omroep dat Ronaldo niet naar Chelsea verkast. De BBC weet ook niets van de vermeende gesprekken met AS Roma, zoals gemeld door La Gazzetta dello Sport.

Chelsea is wel degelijk geïnteresseerd om Ronaldo in te lijven, nu Romelu Lukaku terug verhuurd wordt aan Internazionale, maar lijkt gezien de houding van United kansloos. Chelsea had de afgelopen dagen Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo, op bezoek, hetgeen de geruchten over de Portugese ster aanwakkerde. De BBC weet echter dat Mendes, die een gesprek voerde met Chelsea's nieuwe eigenaar Todd Boehly, niet voor zijn meest bekende cliënt was afgereisd naar Londen, maar voor een van de andere spelers uit zijn stal.

Ronaldo mag onder geen enkel beding vertrekken van Erik ten Hag, die een centrale rol in zijn project ziet weggelegd voor de goalgetter. Ronaldo was afgelopen seizoen een van de weinige spelers van Manchester United die ontsnapte aan de felle kritiek van buitenaf. De ervaren aanvaller vervulde zijn eigen rol met achttien competitiedoelpunten meer dan naar behoren en zal zijn laatste contractjaar op Old Trafford gaan uitdienen.

United wil geen belangrijke spelers meer laten vertrekken, maar juist aantrekken. De club nadert voor tachtig miljoen euro een akkoord met Barcelona voor topdoelwit Frenkie de Jong, zo meldt het Britse GOAL. United meldde zich al bij Ajax voor Antony, al lijkt de Braziliaanse vleugelspits te duur bevonden en wordt voorin gekeken naar alternatieven. Voor de posities achterin kreeg Ten Hag een afwijzing van Ajacied Jürrien Timber, waardoor de coach zijn aandacht lijkt te verleggen naar ploeggenoot Lisandro Martínez. Denzel Dumfries van Internazionale is in beeld om de rechtervleugel in defensief opzicht te gaan bestrijken.