PSV start als onderdeel van nieuwe transferpolitiek samenwerking met Ronaldo

Zondag, 26 juni 2022 om 09:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:38

PSV heeft een akkoord bereikt met Cruzeiro over een samenwerkingsverband, zo meldt De Telegraaf. De Eindhovenaren gaan op spelersgebied samenwerken met de club van eigenaar Ronaldo (45) en geven zo blijk aan de nieuwe accenten van de transferpolitiek. PSV wil zich weer meer gaan richten op de Braziliaanse markt en staat als onderdeel daarvan op het punt om Savinho binnen te halen.

De komst van de achttienjarige Savinho is vrijwel zeker, nadat het Braziliaanse talent zelf al zijn voorkeur voor een tijdelijk verblijf in Eindhoven uitsprak. PSV kan Savinho alleen halen door een constructie met de City Football Group, dat de vleugelspits voor 6,5 miljoen euro zal overnemen van Atlético Mineiro en direct verhuurt aan PSV. Dat werd onlangs bevestigd door onder meer Fabrizio Romano.

Voor PSV is Savinho slechts het begin van zijn jacht op grote Braziliaanse talenten. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie vindt daarvoor in Ronaldo een partner. De oud-spits van onder meer PSV, die sinds december een meerderheidsbelang heeft in Cruzeiro, gaat vanuit Brazilië de samenwerking aan met de Eindhovenaren. Onder het bewind van Ronaldo is de club uit Belo Horizonte bezig aan een revival in het Braziliaanse voetbal. De club promoveerde al vanaf het derde niveau naar de Série B en gaat nu in die competitie aan kop.

Ook dichter bij huis is PSV hard aan het werk om versterkingen binnen te halen, om zo optimaal voorbereid te zijn voor de wedstrijden in de voorronde van de Champions League volgende maand. Xavi Simons zal de volgende aanwinst te worden. De negentienjarige aanvallende middenvelder gaat zijn contract verlengen bij Paris Saint-Germain en wordt dan verhuurd aan PSV. De Nederlandse topclub versterkte zich al met Walter Benítez (transfervrij van OGC Nice), Ki-Jana Hoever (gehuurd van Wolverhampton Wanderers) en Boy Waterman (transfervrij van OFI Kreta).