Feyenoord wil stunten en mengt zich in felle strijd om Italiaans international

Zaterdag, 25 juni 2022 om 22:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:32

Feyenoord hoopt Wilfried Gnonto los te weken bij FC Zürich, zo weet het doorgaans betrouwbare 1908.nl te melden. De achttienjarige spits staat bij zijn huidige club nog onder contract tot medio 2023. Of de Italiaans international zelf ook interesse heeft in een Rotterdams avontuur is nog maar zeer de vraag, daar transfermarktexpert Gianluca Di Marzio afgelopen week bekendmaakte dat hij een topcompetitie verkiest boven een stap naar de Eredivisie. Eerder toonde ook PSV al interesse in de spits.

Volgens de Italiaanse journalist heeft SC Freiburg op dit moment de beste papieren om Gnonto aan zich te binden. Daarnaast hebben ook PSV, Ajax, diverse Italiaanse clubs en ook TSG Hoffenheim belangstelling voor de fysiek sterke spits. André Breitenreiter, de coach van laatstgenoemde club, werkte eerder met Gnonto bij Zürich. Vanuit Italië lonken Fiorentina, Sassuolo en promovendus Monza al langer. Naar verluidt wenst Zürich minimaal tien miljoen euro te ontvangen voor de spits.

De fysiek sterke Gnonto, die slechts 1,70 meter lang is, kan zowel in de spits als op de nummer 10-positie goed uit de voeten. De aanvaller werd opgeleid bij Internazionale en maakte in de zomer van 2020 de transfervrije overstap naar FC Zürich. Gnonto kwam afgelopen seizoen tot 10 goals en 5 assists in 36 duels voor de Zwitserse club. Hij debuteerde deze maand tijdens de Nations League-periode voor het Italiaanse nationale elftal en schreef in zijn eerste vier optredens een doelpunt en een assist op zijn naam.

Gnonto is niet het enige doelwit van Feyenoord op dit moment. Eerder op de avond maakte het Algemeen Dagblad bekend dat de Rotterdammers Calvin Stengs op huurbasis willen aantrekken. Of de vleugelspeler zelf ook interesse heeft in een terugkeer naar de Eredivisie, is vooralsnog onbekend. Stengs zal tenslotte een fors deel van zijn salaris moeten inleveren.